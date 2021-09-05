《第六感2》李美珠18戰18敗！終於有男嘉賓要跟美珠去無人島，開心大喊：各位，我要結婚了～

美珠本來就很優了～！！！透過《#第六感》這個節目，更是圈了不少粉絲，完全就是2021大勢綜藝偶像的代表人物。 PS：大家會選哪一位成員去無人島呢？（6選1）

tvN 熱門推理綜藝節目《第六感2》EP.11 邀請到了兩位引領潮流的人氣 Rapper， 歌手 Loco 和 Gray，有帥氣的男嘉賓來，當然是免不了官方的固定提問「選誰一起無人島？」



從第一季到第二季一直都沒辦選擇的美珠，也終於迎來了春天！在問到 Gray 會選誰時？他表示本來是全昭旻，但來節目後看到美珠玩遊戲時撒嬌的模樣，有著她帥氣的一面，就決定要選美珠。



過程中美珠也特別緊張，哥哥姐姐們看到美珠終於被選中，氣氛非常HIGH，紛紛獻上了祝福。



聽到美珠是第一次被選，Gray 還反問：「之前沒有男嘉賓嗎？」美珠瞬間心臟狂跳，眼前這個男人真是太貼心啦！XD



雖然錄製當天下大雨，但美珠表示心情非常好，就算淋雨也開心，心情好到直接在車上向大家宣布：「各位，我要結婚了！」



▼無人島提問片段：



在此之前，Jessi 就透露美珠是 Gray 會喜歡的類型，連 Loco 也在一旁說沒錯，美珠一開心就站起來展現自己：「今年28歲，O型，理想對象是喜歡我的男人。」可愛又帶有女人味。



*圖：《第六感2》@friDay影音

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