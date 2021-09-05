《第六感2》李美珠18战18败！终於有男嘉宾要跟美珠去无人岛，开心大喊：各位，我要结婚了～

《第六感2》李美珠18战18败！终於有男嘉宾要跟美珠去无人岛，开心大喊：各位，我要结婚了～

综艺   2021年9月5日   星期日12:00   MiJimin   6

美珠本来就很优了～！！！透过《#第六感》这个节目，更是圈了不少粉丝，完全就是2021大势综艺偶像的代表人物。 PS：大家会选哪一位成员去无人岛呢？（6选1）

tvN 热门推理综艺节目《第六感2》EP.11 邀请到了两位引领潮流的人气 Rapper， 歌手 Loco 和 Gray，有帅气的男嘉宾来，当然是免不了官方的固定提问「选谁一起无人岛？」

从第一季到第二季一直都没办选择的美珠，也终於迎来了春天！在问到 Gray 会选谁时？他表示本来是全昭旻，但来节目后看到美珠玩游戏时撒娇的模样，有著她帅气的一面，就决定要选美珠。

过程中美珠也特别紧张，哥哥姐姐们看到美珠终於被选中，气氛非常HIGH，纷纷献上了祝福。

听到美珠是第一次被选，Gray 还反问：「之前没有男嘉宾吗？」美珠瞬间心脏狂跳，眼前这个男人真是太贴心啦！XD

虽然录制当天下大雨，但美珠表示心情非常好，就算淋雨也开心，心情好到直接在车上向大家宣布：「各位，我要结婚了！」

▼无人岛提问片段：

在此之前，Jessi 就透露美珠是 Gray 会喜欢的类型，连 Loco 也在一旁说没错，美珠一开心就站起来展现自己：「今年28岁，O型，理想对象是喜欢我的男人。」可爱又带有女人味。

*图：《第六感2》@friDay影音

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 美珠超可愛💙
    51分前
  • 美珠很可愛
    1小时前
  • 美珠在韓國綜藝大勢😍👍
    1小时前
  • 每一集都好好笑喔，超期待的。恭喜美珠，Gary好帥👍🏻😂
    57分前
  • 也幫我呼喚金俊完教授😆😆😆謝謝
    1小时前
→更多留言...(1)
在Facebook上的留言
主页 » 综艺 » 《第六感2》李美珠18战18败！终於有男嘉宾要跟美珠去无人岛，开心大喊：各位，我要结婚了～
© 2021 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手