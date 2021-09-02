【有片】真的不是电影嘛～孔刘&孔晓振最新广告系列《孔孔大作战》，短短两分钟精彩度爆表！

一年一度的SSG广告季又来啦！这次的新广告从剧情创意到场面规模都让人拍手叫绝，根本想用拍电影的剧本在拍广告啊XD

韩国新世界集团的网路购物平台 SSG.COM 近日公开了新的广告系列《孔孔大作战》，计划陆续推出一共5篇，除了代言人孔刘和孔晓振之外还找来刘智泰、梁东根、朴喜洵、金柱宪、歌手黄昭允客串出演，刚刚公开的两篇立即引起了热烈讨论！

EP.00用短短两分钟讲了一个反转故事：刘智泰饰演的SSG代表被问到代言人的人选，表示要趁这次机会全部换掉，话音未落就被戴著头套的神秘人绑上车带走，尔「绑匪」正是孔孔等人！



几小时后刘智泰召开记者会宣布进行大型折扣活动：「买一个配送一百个，一万元的商品只卖一百元！」被绑起来的刘智泰一脸疑惑，和他一起看新闻的孔晓振则笑著说：「代表很上镜呢！」这时开完记者会的「刘智泰」走下舞台、撕掉脸上的面具，原来竟然是孔刘假扮的！



刘智泰露出灵魂出走的表情：「安堆（韩文「不可以」）......！」



接著是EP.02「作战名称：孔孔Deal」，孔孔团队搭乘直升机把SSG看板上的炒码面价格从8400韩元改成84韩元，也就是涂掉后边两个「零」。 孔晓振凑近刘智泰：「现在开始就以这个价格出售了哦！」原来是在宣传新加入的会员可以享受「去掉两个零」的超优惠价格。



结尾依然是刘智泰灵魂出走的表情：「安堆......！」



这次的广告语就是：「SSG.COM为了公共进行破格折扣，孔孔大作战！」其中「孔孔(공공)」既是两位演员的姓氏，也是韩文「公共」和「零零」的谐音，接下来还有「孔孔接力篇」、「孔孔时Time Deal篇」、「SSG配送Tonight篇」，分别介绍不同的活动内容。

其实SSG和孔刘、孔晓振合作的话题性广告早已不是一两次，例如2016年开创性的「SSG=쓱」系列（注：쓱读作sseuk，算是SSG的韩文本土化读法）、2018年的「SSG语」系列、2019年强调便利性的「쓱势圈」（即是SSG配送范围）、2020年强调规模感的「쓱cale」（英文scale的谐音）等等，都曾引起不小的关注。

韩国网友纷纷对「孔孔大作战」给与好评：「这根本是电影吧？ 孔刘欧巴的wink让人融化啦」、「昭允在后面拚命憋住笑，太可爱了」、「完全是历代级的广告」。



附赠回顾最开始的「SSG=쓱」系列，后半段的拍摄花絮也很可爱：



「SSG语」系列已经有粉丝做了中文字幕，不然听起来真的一头雾水XD



「쓱cale」系列里的孔刘也超可爱！这样的广告可以多出几篇XD



（图：Youtube@SSG.COM）

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