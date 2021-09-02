權珉娥時隔3年復出，自述人生就是一部悲慘史！提好友Sulli：在她說沒事的時候我應該察覺才對

引發數次風波的前AOA成員權珉娥時隔3年復出。

YouTube頻道自製節目《福氣Show》近日邀請了權珉娥參與錄製，因標榜「權珉娥坦率回應一系列風波」而引爆關注。 只是節目的播出一波三折，未能在約定時間內公開，拖到9月1日晚才和觀眾見面。

自從去年7月，權珉娥發IG揭露曾經在組合內受到欺負開始，外界對她的關注度就一直居高不下，她因為患有嚴重的抑鬱症，曾多次輕生未遂。 節目中權珉娥就坦言：「我也度過了生死難關，光嘗試輕生就超過了20次，抗抑鬱的藥也吃了10年以上了。」



在權珉娥的訪談中，最讓觀眾在意的就是她提到了去世的Sulli，權珉娥稱對方是一個善良的女孩，「她是我倆在痛苦的時候可以互相分享心情的第一個首爾朋友，每次問她還好嗎，她都說沒事，我就傻傻地相信了她，我應該早一點察覺才對。 可能有些人因為我提到她而感到不舒服，那麼很抱歉，但作為朋友的我也很想念她。 每當感到累的時候，我就會想'那個朋友不是那樣的，那個朋友幫過我，讓人非常惋惜’， 我現在成了什麼話都不能說的人了，我也不想再提起她。」



對於外界想要弄清楚的AOA隊內孤立事件，權珉娥也有話要說，「並不是孤立，是（申智珉）姐姐單方面的欺負。第一次當藝人、做練習生，卻讓我有了那種'不良少女遊戲'的感覺，時間久了我都質疑'其他藝人應該不會這樣吧'、'只要我變好了就不會再這樣了吧'...... 她們還說我長得很像XX，我被罵被打，只因為我站在了最前面。」



權珉娥爆料讓她痛苦的不僅是AOA活動時期，還有14歲時遭到的性暴力，那時還是國中生的她被對方用啤酒瓶毆打了4小時，除了臉之外，身上都被打了，「是強姦傷害罪，因為這件事我對男性產生了很大的心理陰影。 事情還在追訴時效期內，現在還在調查中。」



節目播出後，關於權珉娥的詞條火速登上了熱搜，直到2日上午也處在熱搜榜前排。 不少網民看了節目之後留言稱：「先接受治療吧」、「雖然很抱歉，但也得聽聽智珉作為當事者的發言」、「從她的眼神談話舉止間都可以看出來，她需要長久的康復治療 目前不適合複出，祝早日康復」、「這姐的精神狀況也有點堪憂」等。



「首圖：TV Daily/內文圖：YouTube@점점tv」

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