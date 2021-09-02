《D.P：逃兵追緝令》熱播帶火了這位歐巴！說句讓人傷心的話：具教煥已經有女友了！

迷妹們，聽說大家最近開始迷戀新的韓劇歐巴了？

Netflix剛剛上架了一部全新的原創韓劇《D.P：逃兵追緝令》，由丁海寅、具教煥、金成鈞和孫錫久等人攜手主演，這是一部融合了軍事背景及社會議題的寫實劇，也是Netflix最愛的陰暗題材，頗對觀眾的胃口。 該劇到底有多寫實呢？ 寫實到讓無數2、30代服過兵役的韓國男星看完說「頭皮發麻」，更讓韓國軍方表示「該劇在受到國外關注，讓我們很難堪」。



▲Netflix《D.P：逃兵追緝令》

撇開帥氣有型、動作戲幹練、演技有了飛躍提升的男一號丁海寅不說，他的逃兵緝拿隊D.P. （Deserter Pursuit）搭檔浩烈也讓人眼前一亮，扮演浩烈的就是青年演員具教煥。 比起劇中人設較為穩重的丁海寅來說，具教煥算是整部戲裡的搞笑擔當，在整體氛圍偏壓抑、厚重的劇情里讓觀眾們有了喘息的機會，正因此，他也給觀眾留下了深刻的印象。



▲Netflix《D.P：逃兵追緝令》

具教煥小銀幕作品不多，最近一檔是《屍戰朝鮮：雅信傳》，但他在電影圈是小有名氣的獨立電影編導，還曾入圍過青龍、百想、和釜山電影節等。 對於這位新韓劇歐巴，迷妹們自然不會放棄關於他的任何事情，最讓人關心的就是這位1982年的歐巴到底結婚了沒？

具教煥雖然沒有結婚，但有一位已經交往了8年的女友，名叫李玉燮，是一位才華橫溢的導演，2013年從同事變成情侶，一直交往到現在，是電影圈內知名的情侶。 兩人曾經通過YouTube頻道《2x9 HD具教煥X李玉燮》活動過，節目名稱也暗藏狗糧，2指的是李玉燮（韓語中2和李同音），9則是具教煥（韓語中9和具同音）。



具教煥在近日出演的電影《摩加迪休》（又譯:逃出摩加迪休、絕路狂逃）宣傳採訪中就提到過女友，表示：「雖然這次她沒有特別為我的這部作品加油，但我們始終是互相支持對方的存在。 」



「首圖： NAMOO ACTORS、平昌國際電影節」

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