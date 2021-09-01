aespa成員Winter繼「貓咪爭議」之後再爆「倉鼠爭議」：從2隻養到25隻，最後又只剩1隻

昨天aespa成員Winter在和粉絲溝通的app「Bubble」里分享了讀書時飼養倉鼠的經歷，再次引起韓網熱烈討論。

Winter在Bubble中說：「讀書時養了25隻倉鼠。 不是不是，我明明是從2隻開始的！但是它們關係實在太好了！所以最後變成了25隻！剛出生的時候真的超可愛，像小寶寶一樣。 後來我決定只留著有點生病的一隻，所以只養了1隻！」



（圖：Bubble）

對此有網友批評Winter飼養之前對倉鼠缺乏了解，因為倉鼠是獨居動物，領地意識非常強，如果領地內有其他倉鼠會讓它們感到壓力非常大；而且倉鼠繁殖力超強，每胎能生5隻以上幼崽、全年皆可繁殖，如果沒把公母分開、而是很多隻放在同一個籠子裡飼養，真的是非常危險的行為。

一些網友認為大家小時候都會那樣，但受到另一些網友反駁：「並不是每個人都會那樣，我小學養倉鼠都知道分籠」、「如果小時候因為無知而給動物造成了痛苦，請不要把這種事理直氣壯地講出來」、「年幼無知並不是免罪符，應該對這段過往進行反省」、「 居然在炫耀『最後只養了一隻』，那麼其他24隻倉鼠哪裡去了？」

此前Winter於上月25日在Bubble裡分享過另一段影片也曾引起爭議，片中她用手指大力揉搓和按壓貓咪的頭、大聲學貓叫嚇跑貓咪，還留言表示貓咪被嚇跑的模樣很可愛，令網友感到困惑：「驚嚇貓咪的行為到底有什麼可愛？分享這影片又是什麼樣的心理？」但當時大多數人仍認為她的行為只是白目，還不到虐待和折磨貓咪的程度。



（圖：Bubble）



（圖：Bubble）

這次關於倉鼠的言論出現後，Theqoo的留言暴衝到2000多，韓國網友對她的印象再次下降：「她完全沒有正確對待動物的概念」、「之前因為貓咪影片被罵時我還覺得她可憐，現在看來她性格就是那樣」、「越來越幻滅了」、「她早晚會因為這張嘴完蛋」。



(封圖：SM）

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