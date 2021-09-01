《D.P：逃兵追緝令》這對新男男組合讓人沉淪：丁海寅&具教煥關係好到想約會XD

Netflix最新韓劇《D.P：逃兵追緝令》於27日正式上線，沒想到這部事前幾乎沒怎麼宣傳的劇集突然就火了。

《D.P：逃兵追緝令》改編自人氣網漫《D.P.狗日子》講述了「逃兵追緝組」，簡稱D.P（Deserter Pursuit），在追緝逃兵的過程中，所發生緊張刺激以及感人肺腑的故事。劇集真實描繪韓國徵兵制度不合理之處、軍隊內部發生的殘酷行為和陰暗面、以及年輕人不得不從軍隊逃脫的煩惱等，短短6集就讓觀眾們看得欲罷不能，直呼「太短了，根本不夠看」。丁海寅繼在劇中飾演性格死板的二等兵安俊浩，他加入逃兵追緝組與具敎煥飾演的「油條」老兵韓浩烈走南闖北一起抓逃兵。



最近丁海寅和具教煥這組「抓逃」搭檔又合體亮相了時尚雜誌《W Korea》，再展魅力。 比起劇中單一的髮，時尚大片里的丁海寅髮型有了不同的變化，但兵哥哥的幹練氣質一成不變。 劇中的丁海寅有大量的動作場面，時不時秀腹肌好身材，令觀眾充滿新鮮感。



▲《W Korea》

《D.P：逃兵追緝令》中戲份和丁海寅一樣重的具教煥，雖然在小螢幕上名氣沒有那麼火，但他在電影圈是小有名氣的獨立電影編導，有數次青龍、百想、和釜山電影節入圍經驗。 劇裡就流里流氣的他在雜誌畫報里依舊展現了這點，太好奇他是怎麼做到流氣中帶著帥氣的，這對新男男組組合充滿了陽剛味和新鮮感。



▲《W Korea》

《D.P：逃兵追緝令》的發佈會上，具教煥坦言和丁海寅關係很好，「我本來以為在戲裡會是丁海寅的'衛星'，整天繞著他轉，不過後來發現自己反而成為了'星球'，我們成了很好的朋友。 我想要進一步認識他，希望和他一起約會。 」



▲《W Korea》

「首圖：《W Korea》雜誌、Netflix《D.P.：逃兵追緝令》」

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