aespa成员Winter继「猫咪争议」之后再爆「仓鼠争议」：从2只养到25只，最后又只剩1只

昨天aespa成员Winter在和粉丝沟通的app「Bubble」里分享了读书时饲养仓鼠的经历，再次引起韩网热烈讨论。

Winter在Bubble中说：「读书时养了25只仓鼠。 不是不是，我明明是从2只开始的！但是它们关系实在太好了！所以最后变成了25只！刚出生的时候真的超可爱，像小宝宝一样。 后来我决定只留著有点生病的一只，所以只养了1只！」



（图：Bubble）

对此有网友批评Winter饲养之前对仓鼠缺乏了解，因为仓鼠是独居动物，领地意识非常强，如果领地内有其他仓鼠会让它们感到压力非常大；而且仓鼠繁殖力超强，每胎能生5只以上幼崽、全年皆可繁殖，如果没把公母分开、而是很多只放在同一个笼子里饲养，真的是非常危险的行为。

一些网友认为大家小时候都会那样，但受到另一些网友反驳：「并不是每个人都会那样，我小学养仓鼠都知道分笼」、「如果小时候因为无知而给动物造成了痛苦，请不要把这种事理直气壮地讲出来」、「年幼无知并不是免罪符，应该对这段过往进行反省」、「 居然在炫耀『最后只养了一只』，那么其他24只仓鼠哪里去了？」

此前Winter於上月25日在Bubble里分享过另一段影片也曾引起争议，片中她用手指大力揉搓和按压猫咪的头、大声学猫叫吓跑猫咪，还留言表示猫咪被吓跑的模样很可爱，令网友感到困惑：「惊吓猫咪的行为到底有什么可爱？分享这影片又是什么样的心理？」但当时大多数人仍认为她的行为只是白目，还不到虐待和折磨猫咪的程度。



（图：Bubble）



（图：Bubble）

这次关於仓鼠的言论出现后，Theqoo的留言暴冲到2000多，韩国网友对她的印象再次下降：「她完全没有正确对待动物的概念」、「之前因为猫咪影片被骂时我还觉得她可怜，现在看来她性格就是那样」、「越来越幻灭了」、「她早晚会因为这张嘴完蛋」。



(封图：SM）

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