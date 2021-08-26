【有片】aespa Winter對待貓咪的方式引起爭議：大力摸頭&尖聲學貓叫，嚇到貓咪一秒跑走！

【有片】aespa Winter對待貓咪的方式引起爭議：大力摸頭&尖聲學貓叫，嚇到貓咪一秒跑走！

明星   2021年8月26日   星期四09:00   Sani   14

很多韓國網友認為Winter明顯是在折磨貓咪：「根本是三歲小孩的行為」。

近日有韓國網友發帖分享了一則影片，據說是Winter親自PO在Bubble裡的，影片裡Winter一邊說「不可以」一邊用手指戳和揉貓咪的頭，貓咪露出不耐煩的神色、躲避Winter的手，Winter突然大聲學貓叫，貓咪似乎受到驚嚇，立即跑開了。

原PO說Winter分享這影片似乎是因為「覺得學貓叫貓就會跑開這件事很可愛」，但顯然很多網友並不這麼認為。影片在韓網引起激烈討論，單是theqoo的留言數就接近2000條：「為什麼覺得嚇跑貓咪是好笑的事？」、「看影片的我都被嚇了一跳，何況是貓咪」、「貓咪是很容易因為噪音感到壓力的動物」、「她的行為好像3歲小孩」、「無法理解這種行為，更無法理解她為何要上傳這影片」、「對她感到幻滅，無知得很明顯」。

同時也有一些網友覺得沒什麼大不了：「我也有養狗，難道偶爾學狗叫也算虐待嗎？」、「也沒有錯到要被人罵的程度吧」、「雖然不算做的很對，但以後不再這樣就可以了吧」。

（封圖：aespa FB）

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留言/評論
  • 整團都黑惹 SM想什麼呢，推出這種黑 又不知道假裝一下的團
    50分前
  • 用到「折磨」這詞有點嚴重吧
    52分前
  • 蝦妹不分國籍
    46分前
  • 折磨？沒那麼嚴重啦，摸貓的部分其實還好，尖叫部分比較有問題，不過也絕對沒那麼嚴重，但是我會避免我的貓咪被別人這樣對待。未來有跟貓咪相處時要多注意，貓咪對聲音很敏感
    49分前
  • 不像在摸頭，在壓頭
    1小時前
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