EXID Hani初戀對象是鐵人三項亞運會銀牌選手，踢足球意外結緣&男方霸氣放話：「妳若嫁不出去就由我來負責！」

Hani的初戀姻緣居然是被一隻足球擊中帶來的，真的是與眾不同的女愛豆啊XD

昨天EXID成員Hani和演員尹施允一起做客SBS電台節目《兩點出逃Cultwo Show》，為「不舉男遇到初戀女醫生」的新劇《You Raise Me Up》做宣傳。 主持人問Hani有沒有和初戀重逢的經驗，Hani大方表示：「我們直到現在都有聯絡，他最近還作為國家代表出演了電視節目。 」原來Hani的初戀對象就是韓國的鐵人三項運動員許敏鎬！



許敏鎬曾作為韓國代表選手出戰2012年倫敦奧運會，實力排名在世界前40以內，也是史上第一個參加該項目奧運會的韓國選手，後來在2014年第17屆亞運會的鐵人三項混合接力賽中獲得銀牌：



수영, 사이클, 달리기 까지 한번에 오로지 자신과의 싸움에서 이겨야하는 트라이애슬론! 허민호 선수가 인천AG 금메달을 향해 달려가고 있습니다. 응원해주세요! 자세한 이야기는 :)http://t.co/Iqo1lDc9 pic.twitter.com/rZG8nEDP — 2014 인천아시아경기대회 (@incheonAG2014) January 9, 2013

不久前許敏鎬出演JTBC節目《We Kick Together 2》時也分享了兩人的相識過程：「Hani讀小學初中時也練過鐵人三項，有一次我訓練時不知道Hani走到附近、把足球踢到了她頭上，讓她眉毛附近受傷，Hani問我：『如果我嫁不出去怎麼辦？』我就說：『那就由我來負責吧。』 不過現在狀況已變，說什麼都晚了。 」



Hani在節目中說：「我們曾經一起訓練，他真的很帥氣。 我還親手織了圍巾送給他。 直到現在也經常聯絡。 」主持人問還有沒有可能性，Hani大方回答：「一切都有可能！」



此外，Hani和尹施允主演的Wavve原創劇《You Raise Me Up》講述垂頭喪氣的30代男人」勇植」與曾經是初戀的泌尿科主治醫生」露多"（安喜延飾演）重逢，歷經曲折後終於成為人生主角的故事，一共8集，昨晚正式開播。



（圖：JTBC節目《We Kick Together 2》節目截圖 Youtube@JTBC Voyage）

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