情侶日常首次公開♥ 和SE7EN交往7年，不會覺得膩嗎？女友李多海：「越看越有魅力」

28日播出的《全知干預視角》由朴河宣＆ SE7EN 與經紀人們一起出演。

節目中，SE7EN 還邀請經紀人及搞笑藝人金俊昊到家裡，準備了自己親手做的豐盛了裡，有烤排骨、酪梨明太魚拌飯，金俊昊吃了一口酪梨明太魚拌飯也滿意地說：「像是在高級餐廳裡吃到的味道。」



特別是，當天 SE7EN 還給交往7年的女友李多海打電話，這是兩人首次通過節目公開通話畫面。金俊昊在電話中對李多海說：「也到膩了 SE7EN 的時候吧？交往了這麼久！」李多海則說：「越看越有魅力...」MC們看到這個片段不斷歡呼， SE7EN 則是害羞遮臉～



另外，李多海提到：「（SE7EN）平時很搞笑啊！但是如果站在攝影機前，就會很在意攝影機，一點都不搞笑。」還說 SE7EN 可能因為是過去的歌手，有自己所謂的神秘注意，想說時隔許久想要在 SNS 上傳個合照，但他說不行。



而 SE7EN 和李多海是1984年出生的同齡情侶，2016年爆出的戀愛傳聞，之後承認 已經交往1年，成爲演藝界公開的情侶，兩人至今已經交往要7年，真的低調又甜蜜啊～♥



（圖：MBC《全知干預視角》、IG@leedahey4eva）

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