《達利和馬鈴薯湯》金旻載、朴圭瑛等人物海報超吸睛～KUSO名畫《人子》、《吶喊》、《戴珍珠耳環的少女》

太有創意啦，好喜歡這些巧思！

金旻載與朴圭瑛主演的KBS 2TV水木劇《達利和馬鈴薯湯》（達利和薯仔湯）將在下月首播，昨（29）日公開的六位主演海報相當吸睛。

《達利和馬鈴薯湯》講述在學術上無知但生活能力極強的男人，與什麼都完美但對生活很無知的女人，兩人因美術館而拉近彼此距離的「藝術羅曼史」。由《Healer》《鄰家律師趙德浩》李正燮執導，《美好的一天》、《魔女之愛》的孫恩惠、朴世恩作家共同執筆。

先前公開的雙人海報背景就在美術館，除了男女主角金旻載與朴圭瑛的造型之外，背後的畫作相當矚目，仔細看也會發現，《達利和馬鈴薯湯》Logo也加進了名畫元素。

（圖：KBS）

▼Logo上扭曲的時鐘來自達利《記憶的永恆》



此次的人物海報，一公開就讓人感到相當熟悉，讓六位主演們巧妙地與古典畫作融合，吸睛力十足。

「錢錢F&B常務」陳無學（或譯陳武學，金旻載 飾）的海報模仿了雷內馬格利特的《人子》（戴黑帽的男人），只不過蘋果改成了自家馬鈴薯，且讓它騰空在頭上，整體如同雙人海報一般宣傳自家馬鈴薯湯，趣味橫生。

（圖：KBS）

青松美術館研究員金達利（朴圭瑛 飾）一看就是維梅爾《戴珍珠耳環的少女》，不過和原作給人活潑靈動的感覺不大相同，散發著高貴、高冷氣息。

（圖：KBS）

達利的長腿叔叔、世紀集團繼承人張泰鎮（權律 飾）搖身一變中世紀貴族，完全符合他的形象展現了現代版財閥的魅力。

（圖：KBS）

金達利的好友、重案組刑警元卓（黃熙 飾）肩膀披著斗篷，模樣也像中世紀貴族，只不過穿著的是警察正裝。

（圖：KBS）

▼中世紀貴族示意畫作



國會議員的千金兼畫廊藝術家的安彩熙（妍雨 飾），模仿了達文西《抱銀貂的女子》，只不過手裡抱著的是一隻小白狗，讓人會心一笑。

（圖：KBS）

最後是陳無學的左右臂膀、秘書呂美里（黃寶羅 飾），她一登場根本搶了他人目光，她KUSO孟克的《吶喊》，不是用誇張的肢體表情，而是採迷茫眼神與微微張嘴的動作，讓觀眾開始好奇她在劇中又有什麼喜劇表演了。

（圖：KBS）

製作方表示：「作為藝術題材的作品，我們展示了模仿古典名畫的人物海報。就像美麗的名畫那般擁有看點，《達利和馬鈴薯湯》帶來令人心動的羅曼史以外，還會帶來讓人捧腹大笑的內容。」

《達利和馬鈴薯湯》將於9月22日起，每週三四晚上9點30分首播。

（封圖：KBS）

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