《达利和马铃薯汤》金旻载、朴圭瑛等人物海报超吸睛～KUSO名画《人子》、《呐喊》、《戴珍珠耳环的少女》

太有创意啦，好喜欢这些巧思！

金旻载与朴圭瑛主演的KBS 2TV水木剧《达利和马铃薯汤》（达利和薯仔汤）将在下月首播，昨（29）日公开的六位主演海报相当吸睛。

《达利和马铃薯汤》讲述在学术上无知但生活能力极强的男人，与什么都完美但对生活很无知的女人，两人因美术馆而拉近彼此距离的「艺术罗曼史」。由《Healer》《邻家律师赵德浩》李正燮执导，《美好的一天》、《魔女之爱》的孙恩惠、朴世恩作家共同执笔。

先前公开的双人海报背景就在美术馆，除了男女主角金旻载与朴圭瑛的造型之外，背后的画作相当瞩目，仔细看也会发现，《达利和马铃薯汤》Logo也加进了名画元素。

（图：KBS）

▼Logo上扭曲的时钟来自达利《记忆的永恒》



此次的人物海报，一公开就让人感到相当熟悉，让六位主演们巧妙地与古典画作融合，吸睛力十足。

「钱钱F&B常务」陈无学（或译陈武学，金旻载 饰）的海报模仿了雷内马格利特的《人子》（戴黑帽的男人），只不过苹果改成了自家马铃薯，且让它腾空在头上，整体如同双人海报一般宣传自家马铃薯汤，趣味横生。

（图：KBS）

青松美术馆研究员金达利（朴圭瑛 饰）一看就是维梅尔《戴珍珠耳环的少女》，不过和原作给人活泼灵动的感觉不大相同，散发著高贵、高冷气息。

（图：KBS）

达利的长腿叔叔、世纪集团继承人张泰镇（权律 饰）摇身一变中世纪贵族，完全符合他的形象展现了现代版财阀的魅力。

（图：KBS）

金达利的好友、重案组刑警元卓（黄熙 饰）肩膀披著斗篷，模样也像中世纪贵族，只不过穿著的是警察正装。

（图：KBS）

▼中世纪贵族示意画作



国会议员的千金兼画廊艺术家的安彩熙（妍雨 饰），模仿了达文西《抱银貂的女子》，只不过手里抱著的是一只小白狗，让人会心一笑。

（图：KBS）

最后是陈无学的左右臂膀、秘书吕美里（黄宝罗 饰），她一登场根本抢了他人目光，她KUSO孟克的《呐喊》，不是用夸张的肢体表情，而是采迷茫眼神与微微张嘴的动作，让观众开始好奇她在剧中又有什么喜剧表演了。

（图：KBS）

制作方表示：「作为艺术题材的作品，我们展示了模仿古典名画的人物海报。就像美丽的名画那般拥有看点，《达利和马铃薯汤》带来令人心动的罗曼史以外，还会带来让人捧腹大笑的内容。」

《达利和马铃薯汤》将於9月22日起，每周三四晚上9点30分首播。

（封图：KBS）

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