Melon评选「K-POP百大名曲」：前三名BoA、EXO、PSY，BTS与SHINee曲数最多

前三名就争论不休啊~但不论排名的话,这名单充满回忆啊!

韩国最大音源平台Melon近期与《首尔新闻》合作评选出「K-POP百大名曲」,带K-POP粉丝重温K-POP历史,100首歌曲目前已全数公开。

「K-POP百大名曲」由大众音乐评论家、音乐放送相关人士及音乐产业相关人士等35名委员评选,大致上以K-POP偶像组合模式的H.O.T、引领第一代韩流的酷龙……等等偶像出道时的1996韩流元年作为分界,选出K-POP最具代表性的百首歌曲并且排行。

前十名强者分别是BoA〈No.1〉、EXO〈Growl〉、PSY〈江南Style〉、BTS〈Dynamite〉、少女时代〈Gee〉、少女时代〈再次重逢的世界〉、2NE1〈I Am The Best〉、Brown Eyeds Girls〈Abracadabra〉、Wonder Girls〈Tell Me〉、东方神起〈魔咒Mirotic〉。

(图:Melon 截图)

入围最多歌曲的爱豆是BTS防弹少年团(5首),亚军是SHINee(4首),接下来是少女时代、IU、f(x)、徐太志和孩子们(3首),2NE1、Wonder Girls、东方神起、S.E.S(2首)。

(图:Melon 截图)

Melon还统整了各个歌曲的年代,以及最多入选的作曲与作词家。入选最多百大名曲的年代是2017年,共有9首歌曲包括Red Velvet〈Red Flavor〉、宣美〈Gashina〉、BTS〈春日〉、IU〈夜信〉等,可见当年竞争多激烈。

(图:Melon 截图)

无论是作曲还是作词,朴轸永都位居第一,第二第三则是TEDDY与刘英振相争。BTS RM、BTS SUGA与BIGBANG GD也榜上有名。(左排为作曲,右排为作词)

(图:Melon 截图)

名单完整公开后,论坛theqoo‎马上就掀起讨论,从第一名要给BoA〈No.1〉还是PSY〈江南Style〉就争论不休,也有一些网友特别点出IU〈夜信〉(82名)、Busker Busker〈樱花结局〉(90名)名次不合理,许多人一致认同这些歌曲但无法认同排行顺序,纷纷批判此榜单无法产生共鸣、公信力太低。你们觉得呢?

完整榜单如下(‎原文榜单可点此前往‎,每首歌曲均有详细介绍与入选理由):

1. BoA〈No.1〉(2002)

2. EXO〈Growl〉(2013)

3. PSY〈江南Style〉(2012)

4. BTS〈Dynamite〉(2020)

5. 少女时代〈Gee〉(2009)

6. 少女时代〈再次重逢的世界〉(2007)

7. 2NE1〈I Am The Best〉(2011)

8. Brown Eyeds Girls〈Abracadabra〉(2009)

9. Wonder Girls〈Tell Me〉(2007)

10. 东方神起〈魔咒Mirotic〉(2008)

11. SHINee〈Sherlock (Clue + Note)〉(2012)

12. SUPER JUNIOR〈Sorry, Sorry〉(2009)

13. BLACKPINK〈DDU-DU DDU-Du〉(2018)

14. S.E.S〈I’m Your Girl〉(1997)

15. IU〈Good Day〉(2010)

16. 李孝利〈10 Minutes〉(2003)

17. H.O.T〈Candy〉(1996)

18. KARA〈Mister〉(2009)

19. BIGBANG〈Lies〉(2007)

20. Red Velvet〈Red Flavor〉(2017)

21. 徐太志和孩子们〈I Know〉(1992)

22. 李贞贤〈哇〉(1999)

23. INFINITE〈Be Mine〉(2011)

24. BIGBANG〈FANTASTIC BABY〉(2012)

25. BTS〈血汗泪〉(2016)

26. miss A〈Bad Girl Good Girl〉(2010)

27. Wonder Girls〈Nobody〉(2008)

28. 宣美〈Gashina〉(2017)

29. 水晶男孩〈Couple〉(1998)

30. g.o.d〈谎言〉(2000)

31. TWICE〈CHEER UP〉(2016)

32. BTS〈春日Spring Day〉(2017)

33. 少女时代〈I Got a Boy〉(2013)

34. IU〈Twenty-Three〉(2015)

35. 2PM〈Heartbeat〉(2009)

36. 泰民〈MOVE〉(2017)

37. 2NE1〈Fire〉(2009)

38. Baby V.O.X〈Get Up〉(1999)

39. 佳仁〈Bloom〉(2012)

40. f(x)〈4 Walls〉(2015)

41. 李孝利〈U-Go-Girl〉(With. Nassun,2008)

42. EXID〈UP & DOWN〉(2014)

43. 泫雅〈Bubble Pop!〉(2011)

44. 酷龙〈Kungtari Shabara〉(1996)

45. f(x)〈NU ABO〉(2010)

46. 太阳〈Eyes, Nose, Lips〉(2014)

47. G-DRAGON〈Crooked〉(2013)

48. IZ*ONE〈FIESTA〉(2020)

49. (G)-IDLE〈LION〉(2019)

50. NCT U〈The 7th Sense〉(2016)

51. 请夏〈Gotta Go已经12点〉(2019)

52. OH MY GIRL〈Secret Garden〉(2018)

53. SHINee〈View〉(2015)

54. Deux〈In Summer〉(1994)

55. f(x)〈Rum Pum Pum Pum〉(2013)

56. Twice〈TT〉(2016)

57. Fin.K.L〈永远的爱〉(1999)

58. H.O.T〈Warrior’s Descendant〉(1996)

59. Deux〈Please Look at Me〉(1993)

60. ITZY〈Dalla Dalla〉(2019)

61. 朴志胤〈成人礼〉(2000)

62. Rain〈躲避太阳的方法〉(2003)

63. 橙子焦糖〈Catallena〉(2014)

64. T-ARA〈Roly-Poly〉(2011)

65. Wanna One〈Energetic〉(2017)

66. GFRIEND〈Rough〉(2016)

67. 严正化〈招待〉(1998)

68. 神话〈Brand New〉(2004)

69. 本月少女〈Butterfly〉(2019)

70. BTS〈DNA〉(2017)

71. SISTAR〈Alone〉(2012)

72. Rain〈It’s Raining〉(2004)

73. ZICO〈Any song〉(2020)

74. BTS 〈Boy With Luv〉(feat. Halsey,2019)

75. god〈路〉(2001)

76. After School〈Bang!〉(2010)

77. Ikon〈LOVE SCENARIO〉(2018)

78. WINNER〈Really Really〉(2017)

79. 太妍〈I〉(feat. Verbal Jint,2015)

80. SEVENTEEN〈Very Nice〉(2016)

81. 神话〈T.O.P (Twinkling Of Paradise)〉(1999)

82. IU〈夜信〉(2017)

83. MAMAMOO〈Um Oh Ah Yeh〉(2015)

84. Lovelyz〈Ah-Choo〉(2015)

85. Red Velvet〈Psycho〉(2019)

86. S.E.S〈Dreams Come True〉(1998)

87. SHINee〈Ring Ding Dong〉(2009)

88. Fin.K.L〈To My Boyfriend〉(1998)

89. NCT 127〈Cherry Bomb〉(2017)

90. Busker Busker〈樱花结局Cherry Blossom Ending〉(2012)

91. 徐太志和孩子们〈Come Back Home〉(1995)

92. PENTAGON〈Shine〉(2018)

93. BoA〈Atlantis Princess〉(2003)

94. NRG〈I Can Do〉(1997)

95. Epik High〈Fly〉(feat. Amin. J of Soulciety,2006)

96. JinuSean〈Tell Me〉(1997)

97. SHINee〈Replay〉(2008)

98. 东方神起〈Hug〉(2004)

99. 徐太志和孩子们〈Classroom Idea〉(1994)

100. Trouble Maker〈Trouble Maker〉(2011)

(封图:Melon 截图、BTS IG、SM)

