韓媒爆料李敏鎬疑似和MOMOLAND前成員妍雨交往5個月！男方經紀公司光速回應！

韓媒爆料李敏鎬疑似和MOMOLAND前成員妍雨交往5個月！男方經紀公司光速回應！

明星   2021年8月30日   星期一10:57   Sani   12

今日據韓國D社報導，演員李敏鎬和MOMOLAND前成員妍雨已經交往5個月，但李敏鎬方面立即予以否認。

據D社報導，李敏鎬在本月1日妍雨生日時第一個為她送上25歲生日祝福，兩人一起度過了8月1日的零點。 妍雨2017年作為MOMOLAND成員出道，去年退團並專注於演員道路。

李敏鎬身邊人透露：「李敏鎬一直對愛情很坦誠，不看人眼色，喜歡在外面約會。 不是躲躲藏藏的類型。 」

D社稱，李敏鎬不僅開車接妍雨去COEX MEGABOX電影院，看深夜場電影並一起兜風，還在7月31日晚邀請妍雨來自己家給她過生日。

兩人主要在家約會，住的地方步行距離5分鐘，妍雨經常走路去李敏鎬家。 李敏鎬和妍雨的興趣也很相似，兩人的身邊人都向D社透露稱兩人喜歡遊戲和電影，可以整天宅在家、整夜玩遊戲。

隨後，李敏鎬所屬社MYM立即否認：「兩人只是認識的關係，絕對不是戀人。 」對於報導中的約會照片表示：「當時不只有兩個人，還有其他朋友，不是約會照片。 」

此外，李敏鎬主演的美劇《Pachinko》剛剛殺青，妍雨出演的KBS電視劇《達利和馬鈴薯湯》即將於9月22日開播。

（圖：TVDaily）

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留言/評論
  • Y.T. Area
    53分前
  • 沒交往……只是炮友
    27分前
  • 多想主角是自己呀😂😂😂
    41分前
  • 不是就好😂😂😂
    28分前
  • 妍雨其實很正
    21分前
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