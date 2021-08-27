Lucas黄旭熙前女友追加爆料：「来月经都坚持要、在香港曾受黑道赏识、男方去按摩时初尝禁果」

近日一名韩国网友爆料曾经与Lucas(韩男团香港成员黄旭熙)交往又被甩，紧接著一名中国网友也在微博上爆料称她也曾与Lucas交往，并且时间重叠！昨日，最开始爆料的韩国网民再次补充了更多细节。

「每次搭讪都在背同样的台词吗？ 从中国粉丝那里听到了同样的话，一个字都不差。 」

Lucas於2017年在韩国出道，目前同时在SM旗下三个组合NCT、WayV和SuperM中活动。爆料的韩国网友称两人第一次交往是从19年7月开始：「他对我说你不再是我的粉丝了、是女友，还提前告诉我9月在英国的品牌活动。 他说（酒店里）有卸妆用品，让我洗个澡在他床上休息一下再离开，我说自己来月经、不方便发生关系，但他直到最后都坚持要。 」

「交往几个月后，19年10月他说太忙要分手。 说通过KakaoTalk通知分手很抱歉、想见面聊，所以在SuperM出国去LA（19.10.22）的前一天凌晨见面，他说希望继续当朋友。 他还说了自己这段时间有多辛苦，希望我理解他。 当时Lucas忙於准备SuperM和WayV，拍《Moonwalk》MV时有一位成员跳舞多次出错导致拍摄延长，让他非常辛苦。 还说要累成什么样才会在导演讲话的时候当著面抽烟。 我说理解他行程忙碌，他说让我等5年，5年之后他会在韩国买房，让我到时候和他一起住。 」

第二次交往是在19年11月到20年3月，Lucas在中国活动时会通过WeChat视讯通话，在韩国时主要在酒店见面：「他问我看到CHEN结婚的新闻了吗，说：『有小孩当然要结婚，我们要不要也这样做？』还跟我聊之前交往过的女朋友们的身材。 」

「他说读书时交了坏朋友，去中国按摩房和中国女性发生了第一次关系。 说自己读书时喜欢高个子女生，但后来觉得高个子女生身材像男人，转而喜欢小个子女生。 」

「他说来SM之前在香港，朋友被欺负时去打过群架。 他亲口说那些人是黑道，说自己很擅长打架，还被黑道老大邀请加入他们。 」

该网友还PO出消费记录，表示交往期间的一切费用、名牌礼物都是她承担：「20年Lucas生日时住的酒店在首尔郊区，周围没有便利店，刚到达他就问我要香烟、说以为我会买，所以我只好在淩晨搭计程车去便利店买烟给他。 」

网友称20年10月1日两人又在自己家里「一起度过时间」，之后还和队友Hendery一起去看海；最后一次见面是21年2月5日在酒店。

该网友说这2年里她都很喜欢Lucas，所以尽力去理解和配合他，直到中国粉丝爆料之前都不知道他劈腿：「包括我在内的多名受害女生直到现在仍因为Lucas的行为和言语而饱受精神痛苦，如果他只反省几个月就复出，我认为这是不够恰当的处置。 」



该网友更发现Lucas与她联络的同一天同一时间也在联络之前爆料的中国粉丝，感叹说：「怪不得你天天说自己很忙很累，原来是有原因的啊。」



맨날 바쁘고 힘들다더니 이유가 있었네ㅋㅋ



LUCAS 루카스 황욱희 黄旭熙 wongyukehi WayV WeiShenV 威神V https://t.co/Q104MGqnQd pic.twitter.com/a8yuhjaDoq — 0 (@ooooshiiim) August 25, 2021

韩国网友看到追加爆料后再度震惊：「哇哦，按摩房爱豆」、「真的是历代级，Legend」、「他怎么什么都说，对女生而言完全是tmi」、「为什么要这样用那张脸呢TT」、「退团吧」。

（封图：SM）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻