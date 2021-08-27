涉毒藝人B.I今日一審被求刑3年，承認所有嫌疑&父親出庭哽咽：「怪我沒有教好小孩」

iKON前成員B.I今日上午出席首爾中央地方法院，就違反毒品管理法的嫌疑接受第一次公審，檢方對其求刑3年有期徒刑、150萬韓元追徵金。

雖然是第一次公審，但B.I承認所有嫌疑和證據，所以立即進入了終審流程。

檢方表示：「被告人作為受到大眾喜愛的藝人，在犯罪之後約3年期間依舊進行演藝活動並獲取巨額利益。 雖然被告人坦誠罪行，但從被告人的KakaoTalk聊天記錄來看，他對毒品有很大的關心。 」

B.I律師強調當時B.I剛剛成年而且之後沒有在碰過毒品，已經進行了深刻反省，B.I本人也站起來說：「過去犯下了像傻瓜一樣的錯誤。 無法用想法過於簡單當藉口，因為失去了太多東西，而且讓家人痛心。 現在和以後都會一直反省。 」

B.I的父親也出庭，哽咽著說：「我應該好好教育和照顧小孩的，很怨恨我自己、很後悔。 雖然我也不夠成熟，但作為父母會負責到最後。 」

B.I在2019年被揭發於2016年吸大麻的嫌疑，隨後退出iKON並和YG娛樂解約，但否認吸毒：「有段時間太累、太痛苦，確實曾經想要依靠根本不該關心的東西，但因為害怕所以沒有真的嘗試。 」但在之後的調查中B.I承認了部份嫌疑，並以2016年4月至5月通過熟人購買大麻和致幻劑LSD並使用了其中一部份的嫌疑被移交給檢方。

舉報人在2016年就曾向警方透露B.I購毒嫌疑，但疑似因YG與警方勾結令這件事不了了之。 2019年該舉報人再次向國民權益委員會進行舉報，委員會去年將相關資料移交給檢察院，檢察院進行調查後將B.I及梁鉉錫等4人送上法庭。 此外，梁鉉錫對舉報人進行威脅懷柔的嫌疑也將另行開庭。

B.I的判決結果將在下月10日正式宣佈。

（封圖：TVDaily）

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