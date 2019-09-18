B.I被立案！承認吸毒相關嫌疑，從「參考人」身份轉為「嫌疑人」
明星 2019年9月18日 星期三11:07 Sani
iKON前成員B.I在接受長達14小時的警方調查之後，承認了部分吸毒嫌疑。
京畿南部地方員警廳昨日上午9時傳喚B.I進行調查，昨晚11時許B.I離開警局。 據警方人士透露；「一開始是以參考人身份傳喚了B.I，但在調查過程中他承認了一部分嫌疑，於是轉換成嫌疑人身份進行調查。 」警方已經以違反毒品管理法的嫌疑對B.I進行立案，下一步將交給檢方。
警方也確認了B.I是否要求熟人A某幫忙購買大麻、是否實際上收到和吸食大麻等等。
結束14小時的調查後，B.I離開警局，面對記者表示：「抱歉引起爭議了。 」之後便返家。 警方表示還將再次傳喚調查B.I。
同時，警方還懷疑B.I所屬社YG娛樂前代表梁鉉錫試圖掩蓋事件，即將以對B.I調查內容為基礎，對梁鉉錫進行傳喚調查。
今年6月，公益舉報人A某稱2016年8月曾受B.I之托購買大麻，並遭到梁鉉錫的威脅和懷柔。 國民權益委員會接到舉報後將該事件上報給大檢察廳，但時間過去2個月大檢察廳仍未著手調查，於是又交給一直在進行相關調查的京畿南部員警廳。
（圖源：KSD，YTN）
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