涉毒艺人B.I今日一审被求刑3年，承认所有嫌疑&父亲出庭哽咽：「怪我没有教好小孩」

iKON前成员B.I今日上午出席首尔中央地方法院，就违反毒品管理法的嫌疑接受第一次公审，检方对其求刑3年有期徒刑、150万韩元追徵金。

虽然是第一次公审，但B.I承认所有嫌疑和证据，所以立即进入了终审流程。

检方表示：「被告人作为受到大众喜爱的艺人，在犯罪之后约3年期间依旧进行演艺活动并获取巨额利益。 虽然被告人坦诚罪行，但从被告人的KakaoTalk聊天记录来看，他对毒品有很大的关心。 」

B.I律师强调当时B.I刚刚成年而且之后没有在碰过毒品，已经进行了深刻反省，B.I本人也站起来说：「过去犯下了像傻瓜一样的错误。 无法用想法过於简单当藉口，因为失去了太多东西，而且让家人痛心。 现在和以后都会一直反省。 」

B.I的父亲也出庭，哽咽著说：「我应该好好教育和照顾小孩的，很怨恨我自己、很后悔。 虽然我也不够成熟，但作为父母会负责到最后。 」

B.I在2019年被揭发於2016年吸大麻的嫌疑，随后退出iKON并和YG娱乐解约，但否认吸毒：「有段时间太累、太痛苦，确实曾经想要依靠根本不该关心的东西，但因为害怕所以没有真的尝试。 」但在之后的调查中B.I承认了部份嫌疑，并以2016年4月至5月通过熟人购买大麻和致幻剂LSD并使用了其中一部份的嫌疑被移交给检方。

举报人在2016年就曾向警方透露B.I购毒嫌疑，但疑似因YG与警方勾结令这件事不了了之。 2019年该举报人再次向国民权益委员会进行举报，委员会去年将相关资料移交给检察院，检察院进行调查后将B.I及梁铉锡等4人送上法庭。 此外，梁铉锡对举报人进行威胁怀柔的嫌疑也将另行开庭。

B.I的判决结果将在下月10日正式宣布。

（封图：TVDaily）

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