檢方起訴梁鉉錫「報復威脅+懷柔」舉報人，試圖阻止警方調查B.I吸毒嫌疑

昨日據韓媒報導，韓國檢察廳上月底起訴了YG前代表梁鉉錫，認為他存在嫌疑對舉報人進行威脅和懷柔，以阻止警方對B.I吸毒嫌疑的正常調查。

據報導，首爾中央地方檢察廳強力犯罪刑事部在上月28日以特定犯罪加重處罰等相關法律中的「報復威脅」嫌疑對梁鉉錫進行了不拘留起訴。

檢察廳懷疑，梁鉉錫在2016年8月公益舉報人A某因吸毒嫌疑被警方逮捕調查時向警方陳述B.I購買毒品之後，對A某進行懷柔和威脅、讓A某翻供，以阻止警方對B.I進行調查。

據悉，梁鉉錫為A某僱用了律師並用YG公司資金支付律師費，還拜託A某的所屬社讓A某去海外（教唆犯人逃跑），而當時指示A某出國的所屬社代表現在躲避於海外，已經被中止參考人身份。「參考人中止」是指在無法傳喚關鍵參考人從而無法證實嫌疑事實時暫時保留司法處理的決定。

檢察廳在起訴梁鉉錫的同時，也將B.I以違反毒品管理法的嫌疑交給法院處理。B.I被懷疑在2016年4月至5月通過A某購買大麻和致幻劑LSD，並使用了其中一部份。

B.I在2019年A某向國民權益委員會舉報之後退出iKON，接受調查期間就任IOK Company公司理事並成立了131 Label，今年3月發行單曲《深夜的安慰》並捐贈歌曲收入，本月1日剛剛發行首張SOLO專輯《Waterfall》，在20多個地區的iTunes榜單登上第一。

此外，梁鉉錫因為在美國拉斯維加斯多次進行億元級遠征賭博的嫌疑，去年11月被首爾西部地方法院判處1500萬罰金。



（封圖：Youtube@연합뉴스 Yonhapnews）

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