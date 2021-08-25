李壽根老婆凌晨發文：又要接受腎移植手術了，我不再生病才能減輕老公的負擔啊～

「南韓梗王」李壽根的妻子淩晨曬和老公的合影，並留下長篇PO文，看得網友和粉絲們十分揪心。

李壽根，一個被稱為長在觀眾笑點上的男人，節目中總是遊刃有餘，風趣幽默，帶給觀眾們永遠是歡樂和笑聲。 但熟悉他的老粉們其實都知道李壽根家庭也是波折重重，根嫂朴智妍曾做過腎臟移植手術，二兒子手腳不便，換做別人可能早就怨天尤人，唉聲嘆氣了， 但李壽根從未這樣過。內心強大的他把二兒子當做是祝福悉心呵護著，對根嫂也是寵愛有加，還一直在觀眾們面前展現自己的陽光。

8月25日淩晨，根嫂朴智妍在個人IG上公開了和李壽根的合影，並寫下一段長文，文中表示：「一大早就出發了，去看了血管，醫生說血流速度太快，即使現在沒問題，但從長期來看會對心臟造成很大的負擔，而且也可能會引起血管問題。 醫生還勸我說趁現在還年輕，要不要再考慮一次腎臟移植。 可能是第一次的移植手術太過痛苦，我拒絕了醫生的建議，不過好在現在比起10年前，不論是藥物還是技術都發達了許多，生活質量一定會有所提高的，聽完醫生的這番話今天一整天我又想了很多。 」



根嫂還寫道：「不是說想要移植就能立刻接受手術的，已經申請了等待名單，其實我也沒抱什麼期待，醫生的話一直在耳邊響起，護士看出了我的恍惚，用眼神和溫暖的話語安慰了我，讓我心中燃起了一絲希望。 都說十年河東十年河西，10年能夠改變我的生活嗎？ 往返醫院治療的話我本人會很累，但更累的是我的家人，真的很感謝包容我的敏感，一直鼓勵我給我希望的老公。 今天也對老公說了謝謝，還給他做了晚飯，只是只有我不再生病才能減輕老公的負擔吧。 希望和恐懼交織的一天，為了明天的透析而擔心的夜晚，然而明天的太陽依舊會升起，先過好明天再說吧。」

李壽根曾在綜藝《我家的熊孩子》中公開與根嫂的相戀過程，稱：「對當時擔任god成員朴俊亨造型師的她一見鍾情，之後追求6個月之後終於交往，也因為相差12歲的關係，交往期間都叫我『大叔』」。 兩人於2008年3月順利步入婚姻，於同年7月大兒子泰俊出生，乳名為「一夜」，2010年1月喜獲二兒子泰敘，乳名為「兩天」。但2011年根嫂接受過一次腎移植手術，之後的幾年裡一直在陸陸續續接受治療。



「首圖：ig@yonine_jiyeon」

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