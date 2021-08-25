有人給我50億要我脫飯該怎麼辦？Wendy「收下吧，我來喜歡你」的回答，讓網友直呼好心動！

過去的簽售會是愛豆們坐一排，粉絲一個個過去和愛豆講話、送禮物等等，但最近因為不能人群聚集，簽售會改為線上的視訊通話。

在本月16日帶著第六張迷你專輯《Queendom》回歸的 Red Velvet ，近日也舉行視訊簽售。



有一位粉絲在視訊簽售會上詢問 Wendy：「如果有人給我50億，叫我不要再喜歡姐姐的話，該怎麼辦呢？」Wendy 聽完連想都沒想就回：「就收下50億吧！」之後還激動解釋：「50億是多少啊！能從地裡挖出50億嗎？（拍桌子）當然得收下50億！我們活得現實點，收下50億吧！」



粉絲繼續追問：「為什麼？那麼我呢？我就不再見姐姐了嗎？」這時...Wendy 也回：「那麼由我來喜歡你，行了吧！收下這50億，我來喜歡你！」

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누가 50억 주고 언니 그만 좋아하라고 하면 어떻게 할까요? pic.twitter.com/jKs2UjxjZr — (@zerotoinf) August 22, 2021

這在韓國論壇 The qoo 也引發熱議，不少網友還被 Wendy 「撩到」更紛紛留言：「雖然很搞笑，但是很心動」、「收到50億後喜歡我的話，真是獲利」、「很有魄力啊」、「心動 姐姐和我結婚吧」、「姐姐和我一起生活ㅠㅠㅠ」、「瘋了吧 這樣怎麼可能不喜歡」、「承完啊 那是犯罪 因爲偷走了我的心...」等等。



（圖：SM、推特＠RVsmtown、推特＠zerotoinf、IG@todayis_wendy）

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