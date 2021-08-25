李寿根老婆凌晨发文：又要接受肾移植手术了，我不再生病才能减轻老公的负担啊～

「南韩梗王」李寿根的妻子淩晨晒和老公的合影，并留下长篇PO文，看得网友和粉丝们十分揪心。

李寿根，一个被称为长在观众笑点上的男人，节目中总是游刃有余，风趣幽默，带给观众们永远是欢乐和笑声。 但熟悉他的老粉们其实都知道李寿根家庭也是波折重重，根嫂朴智妍曾做过肾脏移植手术，二儿子手脚不便，换做别人可能早就怨天尤人，唉声叹气了， 但李寿根从未这样过。内心强大的他把二儿子当做是祝福悉心呵护著，对根嫂也是宠爱有加，还一直在观众们面前展现自己的阳光。

8月25日淩晨，根嫂朴智妍在个人IG上公开了和李寿根的合影，并写下一段长文，文中表示：「一大早就出发了，去看了血管，医生说血流速度太快，即使现在没问题，但从长期来看会对心脏造成很大的负担，而且也可能会引起血管问题。 医生还劝我说趁现在还年轻，要不要再考虑一次肾脏移植。 可能是第一次的移植手术太过痛苦，我拒绝了医生的建议，不过好在现在比起10年前，不论是药物还是技术都发达了许多，生活质量一定会有所提高的，听完医生的这番话今天一整天我又想了很多。 」



根嫂还写道：「不是说想要移植就能立刻接受手术的，已经申请了等待名单，其实我也没抱什么期待，医生的话一直在耳边响起，护士看出了我的恍惚，用眼神和温暖的话语安慰了我，让我心中燃起了一丝希望。 都说十年河东十年河西，10年能够改变我的生活吗？ 往返医院治疗的话我本人会很累，但更累的是我的家人，真的很感谢包容我的敏感，一直鼓励我给我希望的老公。 今天也对老公说了谢谢，还给他做了晚饭，只是只有我不再生病才能减轻老公的负担吧。 希望和恐惧交织的一天，为了明天的透析而担心的夜晚，然而明天的太阳依旧会升起，先过好明天再说吧。」

李寿根曾在综艺《我家的熊孩子》中公开与根嫂的相恋过程，称：「对当时担任god成员朴俊亨造型师的她一见钟情，之后追求6个月之后终於交往，也因为相差12岁的关系，交往期间都叫我『大叔』」。 两人於2008年3月顺利步入婚姻，於同年7月大儿子泰俊出生，乳名为「一夜」，2010年1月喜获二儿子泰叙，乳名为「两天」。但2011年根嫂接受过一次肾移植手术，之后的几年里一直在陆陆续续接受治疗。



「首图：ig@yonine_jiyeon」

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