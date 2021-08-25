Kakao Friends跑進花牌紙牌裡啦！48張全新牌面設計公開，懲罰內容也超有梗：「像Apeach一樣跳舞，畫Ryan的粗眉」

看到Kakao Friends這套紙牌後，好像突然有了學會花牌的信心！XD

花牌（화투）是一種紙牌遊戲，在韓國又叫做go stop（고스톱） ，據說是朝鮮後期從日本傳入，融入韓國當地的文化後開發出了自己的獨特玩法。 下個月就要中秋，Kakao Friends也推出了適合家人們聚在一起時玩的花鬪紙牌，當然畫面都換成了Ryan、Apeach、春植等等！

花牌一共有48張牌，一年12個月每個月對應4張，Kakao Friends這次在傳統花鬪里加入各個角色，特地設計了48張全新牌面，而且為了鼓勵大家進行健康的遊戲生活，還做了6張獎勵&懲罰牌！





1月的牌面是祈願健康和福氣的松與鶴：



2月是在寒冷時節綻放的梅花，以及象徵春天的黃鶯：



3月的主題是櫻花：



4月的植物是紫藤花，Ryan騎的那只是杜鵑鳥：



5月的植物是菖蒲，因為韓國有端午用菖蒲水洗頭髮的風俗：



6月的牌面是象徵富貴的牡丹和蝴蝶：



7月的植物是胡枝子：



8月，Kakao Friends好友們聚在一起，鴨子Tube變成了大雁XD



9月是象徵長壽的菊花：



10月到了，好朋友們一起去賞楓葉：



11月的植物是梧桐，Tube那張牌原本是鳳凰來的XD



12月是柳樹，大家可以跟原本的設計對比來看看，真的很有趣：



懲罰牌的內容也都跟Kakao Friends各個人物相關，分別是：「像Apeach一樣用屁股跳舞」、「像Ryan一樣畫粗粗的眉毛」、「像春植一樣把身體團起來、保持烤麵包的姿勢一分鐘」、「像Jay-G那樣唱一句Hip-Hop歌曲」、「像Con一樣無表情地忍耐瘙癢10秒鐘」、「像Tube一樣畫上圓圓的鼻孔」。



Kakao Friends花牌的售價是14，000韓元，在官網開放預售後不到一天就售罄、排隊的人都已經有五千多名，好消息是晚些時候同樣會在線下實體店發售，就算學不會都想買來收藏耶XD



（圖：Kakao Friends）

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