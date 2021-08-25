《第六感2》全昭旻&李美珠聯手創造「四行詩」經典遊戲場面，劉在錫上前阻止：不要這樣子～

《第六感2》全昭旻&李美珠聯手創造「四行詩」經典遊戲場面，劉在錫上前阻止：不要這樣子～

綜藝   2021年8月25日   星期三13:00   MiJimin   3

「三行詩」、「四行詩」也成為了《第六感2》的一大看點，這一次的冷麵主題，大家有猜中哪一間是假的嗎？

tvN 熱門推理綜藝節目《第六感2》EP.9邀請到了池錫辰和曹世鎬出演，兩人快速地融入了團隊氣氛，在小遊戲階段也製造出了不少笑料，其中，全昭旻和李美珠的「四行詩」接力也是完美征服全場。

▼此段影片：

節目組出題：類型「浪漫愛情片」使用「坐立不安」，劉在錫也非常看好全昭旻和李美珠，自信地表示兩人是專家，寄予厚望。

劉在錫開頭：「（坐）去了眼科診所。」一旁的隊員表示又是一個奇怪的開始，很難接～。

曹世鎬想了一下說：「（立）醫生，您為何叫我來診所呢？」感覺還不錯，可以來一段醫生和病人的羅曼史。

全昭旻一腳跨上桌子：「（不）我愛著您，夫人。」意想不到的進入狀況！

最後收尾的李美珠，坐上桌子，往後一躺：「（安）把我帶走吧！」全場忍不住為她鼓掌，劉在錫也緊張地跑向她，大喊：「不要這樣！不要這樣子～」果然四行詩的高手就是不一樣。

這一次三家冷麵都各有特色，大家有沒有猜中哪一間是假的呢？

*圖：《第六感2》@friDay影音

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留言/評論
  • 第六感=無底線的19禁節目xd
    2小時前
  • 已後改叫深夜的第六感吧 🤣 美珠又炸裂了
    1小時前
  • 上次的18禁四行詩去丈人家叫小姨子的也好好笑，劉大神超堂皇🤣
    3小時前
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