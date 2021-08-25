Kakao Friends跑进花牌纸牌里啦！48张全新牌面设计公开，惩罚内容也超有梗：「像Apeach一样跳舞，画Ryan的粗眉」

看到Kakao Friends这套纸牌后，好像突然有了学会花牌的信心！XD

花牌（화투）是一种纸牌游戏，在韩国又叫做go stop（고스톱） ，据说是朝鲜后期从日本传入，融入韩国当地的文化后开发出了自己的独特玩法。 下个月就要中秋，Kakao Friends也推出了适合家人们聚在一起时玩的花鬪纸牌，当然画面都换成了Ryan、Apeach、春植等等！

花牌一共有48张牌，一年12个月每个月对应4张，Kakao Friends这次在传统花鬪里加入各个角色，特地设计了48张全新牌面，而且为了鼓励大家进行健康的游戏生活，还做了6张奖励&惩罚牌！





1月的牌面是祈愿健康和福气的松与鹤：



2月是在寒冷时节绽放的梅花，以及象徵春天的黄莺：



3月的主题是樱花：



4月的植物是紫藤花，Ryan骑的那只是杜鹃鸟：



5月的植物是菖蒲，因为韩国有端午用菖蒲水洗头发的风俗：



6月的牌面是象徵富贵的牡丹和蝴蝶：



7月的植物是胡枝子：



8月，Kakao Friends好友们聚在一起，鸭子Tube变成了大雁XD



9月是象徵长寿的菊花：



10月到了，好朋友们一起去赏枫叶：



11月的植物是梧桐，Tube那张牌原本是凤凰来的XD



12月是柳树，大家可以跟原本的设计对比来看看，真的很有趣：



惩罚牌的内容也都跟Kakao Friends各个人物相关，分别是：「像Apeach一样用屁股跳舞」、「像Ryan一样画粗粗的眉毛」、「像春植一样把身体团起来、保持烤面包的姿势一分钟」、「像Jay-G那样唱一句Hip-Hop歌曲」、「像Con一样无表情地忍耐瘙痒10秒钟」、「像Tube一样画上圆圆的鼻孔」。



Kakao Friends花牌的售价是14，000韩元，在官网开放预售后不到一天就售罄、排队的人都已经有五千多名，好消息是晚些时候同样会在线下实体店发售，就算学不会都想买来收藏耶XD



（图：Kakao Friends）

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