（有图有语音）自称曾与Lucas交往者爆料！Lucas花她钱，分手时还说：「你太像粉丝，所以不喜欢」

昨日深夜有网友在Twitter上PO出聊天记录截图和录音，称自己与Lucas断断续续交往多年，感觉自己被他gaslighting（精神操控），直到目前SM还没有做出回应！

该网友表示自己是曾经和Lucas交往的粉丝：「一开始是Lucas要了我的电话号码然后开始交往，后来他突然说因为行程关系难以继续、要求分手，所以没有负面感情就分手了。 但这才是问题的开始。 」



루카스한테 가스라이팅, 좆뱀질 당한 거 폭로함

증거는 타래로

LUCAS 루카스 황욱희 黄旭熙 wongyukehi WayV WeiShenV 威神V pic.twitter.com/Nw87MM7YWS — 0 (@ooooshiiim) August 23, 2021

「分手第二天Lucas突然说想我、希望继续当朋友。 每当他休息的时候就会来酒店或我住的公寓，买什么都要我花钱，当然交往的时候也是如此。 甚至还让我去买烟...... 没买的话他就说『为什么没买来，我当然以为你会买了』，还说他是艺人不能出去，刷卡会被经纪人发现。 」

这名网友附上了聊天记录的截图，表示Lucas十分挑剔，必须要她满足自己的要求事项，还会发酒店照片过来指定她预约：「我经常给他买名牌礼物，一开始他还会说谢谢并穿戴起来，不知何时开始，他说现在自己也赚钱了，如果不是买房子或车的话，就不必送他东西了。 」

「他说仅我能理解他，就算是gaslighting，我又能怎么办呢...... 每次他都是来酒店吃客房餐点、睡个觉就走了。 退房的瞬间就断绝联络，也没跟我说过谢谢之类的话，觉得我为他花钱非常理所当然......」



网友表示每次Lucas因为忙碌而要求分手时都对她说「因为你太像粉丝所以不喜欢」、「以后不要做偶像粉丝了」，让她十分受伤。 网友表示最近Luca去中国期间两人也继续这样联络，一个月之前她得不对劲说要起诉他，第二天Lucas就删除了Kakaotalk帐号、换了电话号码，网友瞬间感觉自己是遇到男版花蛇：「还不如一直当粉丝，十分后悔。 」

该网友爆料的同时还公开了据悉是Lucas在飞机舱里的自拍、戴戒指的手指照片、酒店预约记录等，并附上语音聊天的影片，可听到一个男子的声音说：「我刚刚洗过澡，要去准备了。 」韩国网友听过后大部分认为声音和Lucas非常相似，而且这些照片和语音都是大家没见过的，也不曾出现在Bubble：「天啊，听到『你太像粉丝所以不喜欢』这种话，还如何当他的粉丝？ 」、「也许有夸张成分，但那个声音确实太像」、「Bubble是2月才开的，聊天记录是1月」、「等等看吧，如果是假的应该会起诉这网友」。



目前为止SM公司尚未作出回应。

（图：SM Ent.）

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