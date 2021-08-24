善的影響力！《機智醫生生活2》器官捐贈劇情播出後，器官捐贈登記人數比去年同期多3倍！

最近，在韓國愛心器官捐贈運動本部（사랑의장기기증운동본부）的網站上，有網友留言表示自己看了《機智醫生生活2》後，參與了希望捐贈器官的登記。

網友們留言表示：「通過《機醫》，我知道器官捐贈能夠挽救無數生命，對移植人和家人的生活產生巨大影響」、「看了《機醫》之後，立馬下定了決心」、「在生命的最後時刻，我想通過有價值的選擇，成爲某人的一線光明」等等。



在《機智醫生生活2》一直有講述器官捐贈的內容。像是在第3集，等待著自己孩子被捐贈心臟的媽媽們焦急的心情和痛苦；還有第7集，在經過長時間的猶豫後，兒子決定將腦死亡母親的器官捐贈出來，在這集也講述捐獻者的遺屬們的苦惱和捐贈程序等。



愛心器官捐贈運動本部表示：播出相關劇情的這段時間（7月1日～8月11日）的六週裡，共有16231人進行器官捐贈的登記，比去年同期的5576人增加3倍以上。 特別是...在器官捐贈程序描述比較詳細的第7集播出後，僅一週就有7042人參與登記，比去年增加了11倍。





（圖：tvN《機智醫生生活2》、netflix＠《機智醫生生活2》）

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