善的影响力！《机智医生生活2》器官捐赠剧情播出后，器官捐赠登记人数比去年同期多3倍！

最近，在韩国爱心器官捐赠运动本部（사랑의장기기증운동본부）的网站上，有网友留言表示自己看了《机智医生生活2》后，参与了希望捐赠器官的登记。

网友们留言表示：「通过《机医》，我知道器官捐赠能够挽救无数生命，对移植人和家人的生活产生巨大影响」、「看了《机医》之后，立马下定了决心」、「在生命的最后时刻，我想通过有价值的选择，成爲某人的一线光明」等等。



在《机智医生生活2》一直有讲述器官捐赠的内容。像是在第3集，等待著自己孩子被捐赠心脏的妈妈们焦急的心情和痛苦；还有第7集，在经过长时间的犹豫后，儿子决定将脑死亡母亲的器官捐赠出来，在这集也讲述捐献者的遗属们的苦恼和捐赠程序等。



爱心器官捐赠运动本部表示：播出相关剧情的这段时间（7月1日～8月11日）的六周里，共有16231人进行器官捐赠的登记，比去年同期的5576人增加3倍以上。 特别是...在器官捐赠程序描述比较详细的第7集播出后，仅一周就有7042人参与登记，比去年增加了11倍。





（图：tvN《机智医生生活2》、netflix＠《机智医生生活2》）

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