《我家的熊孩子》李光洙自爆送禮都不討喜：池錫辰換貨、金鍾國放著不用

《Running Man》到現在還是很不時有李光洙身影，李光洙上其他節目也是三句不離《Running Man》啊XD

李光洙在離開《Running Man》的那集（EP.559），特別透過崔寶弼PD的策畫送給成員禮物，結果過沒多久李光洙就趁機爆料池錫辰隔天就把包包換貨了。

（圖：《Running Man》EP.562@friDay影音 截圖）

李光洙後來上《我家的熊孩子》被問到這件事，李光洙說自己看池錫辰背同一個包背好多年，他就挑了同個牌子別的款式的包送他，殊不知過了一週去同一家店，聽說池錫辰收禮的隔天就把包包換掉了，「也不是說不可以，但隔天就換了，我當時在心裡想：『這哥真是X啊！』」

（圖：《我家的熊孩子》@YouTube 스브스 예능맛집 截圖）

抱怨完池錫辰，輪到金鍾國。李光洙說自己也送了金鍾國幾次禮物，但是「哥每次都不喜歡」，「我聽說做腰部運動的那個在家裡……用來曬衣服是吧？」連鍾國媽媽聽完都笑得合不攏嘴。

（圖：《我家的熊孩子》@YouTube 스브스 예능맛집 截圖）

李光洙還說自己曾送過的自行車放在健身房放了八年，鍾國媽媽想幫鍾國講點話：「他一直在用啊！」李光洙卻點點頭後回應：「當曬衣架。」

（圖：《我家的熊孩子》@YouTube 스브스 예능맛집 截圖）

更搞笑的是，申東燁問他賺錢後送父母的第一樣禮物是什麼，李光洙回答鞋子。問：「那媽媽感到很幸福吧？」李光洙說：「是是……不過媽媽也是拿去換了別的……」

（圖：《我家的熊孩子》@YouTube 스브스 예능맛집 截圖）

眾人最後的結論是：李光洙總是挑很奇怪的款式、到這種程度不得不懷疑李光洙的眼光。

（圖：《我家的熊孩子》@YouTube 스브스 예능맛집 截圖）

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（封圖：《我家的熊孩子》@YouTube 스브스 예능맛집 截圖）

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