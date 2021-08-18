WINNER 在出道7週年紀念日與 YG 續約！YG：「已與全體成員達成續約5年的協議」

今日（18日）YG娛樂表示：「已經與WINNER（姜昇潤、李昇勳、宋旻浩、金秦禹）全體成員達成續約5年的協議。」

成員們爲了報答粉絲們的喜愛，早早地決定自己的行動。17日迎來出道7週年，時隔很久在首爾合井洞的YG新公司大樓再次達成合作意向。



WINNER也通過YG娛樂表示：「想對一直站在我們這一邊的INNER CIRCLE（粉絲名）說尊敬。多虧了大家，今天我們才存在，沒有終點的音樂旅行，今後也想和大家一起分享更多的回憶。」WINNER總是以完成度高的音樂和新嘗試獲得大眾和評論界的好評，所以期待他們今後的活動。



而WINNER在2013年出演生存節目《WIN：WHO IS NEXT》，並獲得冠軍。經過紮實的準備，在第二年的2014年8月17日，以正規1輯《2014 S/S》華麗出道。以《empty》爲開端，《baby baby》、《REALLY REALLY》、《LOVE ME LOVE ME》、《EVERYDAY》、《MILLIONS》、《Remember》等，在出道以來發行的所有專輯的主打曲，都登上國內外主要音源排行榜的第一位。



現在金秦禹、李昇勳正在履行國防義務，暫時處於團隊活動休息期。而宋旻浩和姜昇潤最近除了各自SOLO專輯活動外，也在演技、綜藝、美術等多個領域活躍著。





（圖：IG@w_n_r00、YG娛樂、推特＠yginnercircle、IG@realllllmino）

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