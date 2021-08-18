WINNER 在出道7周年纪念日与 YG 续约！YG：「已与全体成员达成续约5年的协议」

今日（18日）YG娱乐表示：「已经与WINNER（姜升润、李升勋、宋旻浩、金秦禹）全体成员达成续约5年的协议。」

成员们爲了报答粉丝们的喜爱，早早地决定自己的行动。17日迎来出道7周年，时隔很久在首尔合井洞的YG新公司大楼再次达成合作意向。



WINNER也通过YG娱乐表示：「想对一直站在我们这一边的INNER CIRCLE（粉丝名）说尊敬。多亏了大家，今天我们才存在，没有终点的音乐旅行，今后也想和大家一起分享更多的回忆。」WINNER总是以完成度高的音乐和新尝试获得大众和评论界的好评，所以期待他们今后的活动。



而WINNER在2013年出演生存节目《WIN：WHO IS NEXT》，并获得冠军。经过扎实的准备，在第二年的2014年8月17日，以正规1辑《2014 S/S》华丽出道。以《empty》爲开端，《baby baby》、《REALLY REALLY》、《LOVE ME LOVE ME》、《EVERYDAY》、《MILLIONS》、《Remember》等，在出道以来发行的所有专辑的主打曲，都登上国内外主要音源排行榜的第一位。



现在金秦禹、李升勋正在履行国防义务，暂时处於团队活动休息期。而宋旻浩和姜升润最近除了各自SOLO专辑活动外，也在演技、综艺、美术等多个领域活跃著。





（图：IG@w_n_r00、YG娱乐、推特＠yginnercircle、IG@realllllmino）

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