奇幻古裝劇《紅天機》孔明、郭時暘「古裝蓄鬍」與「現代時裝」造型完全判若兩人！

（最新劇照）雖然小編很愛追古裝劇，但帥哥們還是時裝造型最好看了。網友：郭時暘為古裝蓄鬍，直接老了好幾歲變成中年大叔。

SBS 即將在本月份推出的全新古裝劇《紅天機》公開了男主演「孔明和郭時暘」的人物劇照，這部劇可以說是帥哥圍繞著金裕貞，四人在台詞排練時的同框合照，畫面就非常美好了啊。



《紅天機》講述進入景福宮的絕世美人畫工－紅天機（金裕貞 飾），和失明但是可以讀懂天空和星座的觀象監－河藍（安孝燮 飾）及風流倜儻的陽明大君（孔明 飾）之間的奇幻愛情古裝劇。



▼最新中字預告，金裕貞與安孝燮心動時刻，壁咚、公主抱、深情對望：



▼孔明飾演三皇子的「陽明大君」，喜歡詩、書、畫的浪漫主義者，熱愛藝術擁有自由的靈魂，內心卻充滿著孤獨與寂寞。



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*圖：0myoung_0526@IG



▼郭時暘飾演「周向大君」，是個野心勃勃、堅信自己能奪下王位的二皇子，即使是用最殘忍的手段，也要得到自己想要的東西。



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*圖：Starhaus Entertainment@official



《紅天機》預計在8月30日的晚間十點首播。

*其餘圖片：SBS Drama@official

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