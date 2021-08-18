又一行走的印鈔機：一個品牌能代言21年的宋慧喬，一則業配SNS貼文能賺5億！

作為在全亞洲都享有超高知名度和南韓女神宋慧喬「喬妹」，拍戲、代言賺錢賺到手軟，可以說是行走的印鈔機本機了。

明星們收入的一大來源就是產品代言，商家利用明星的光環與人氣為自家商品宣傳。 近期宋慧喬被報導光是在社群平台上一則業配貼文，就能夠為她帶來超過上億韓幣的收入而引起熱議。宋慧喬是顏值、演技、帶貨能力兼備的全能明星，人氣遍佈全亞洲，是元祖韓流代表人物之一。 出道25年來每年都有廣告代言在身，尤其是為某化妝品牌代言了21年之久。 據悉宋女神在2019年的時候，一個產品的代言費就是9億了（韓幣，下同），4個品牌代言就有36億入帳。 時間過去了2年，代言費只會漲不會少。



喬妹的帶貨能力也是一流，電視劇裡的人物妝容、服裝、配飾都會成為潮流，有知名時尚雜誌就透露她今年年初PO在個人SNS上的某品牌業配貼文一條就價值約5.4億，吸金能力超強。



宋慧喬並不是給錢就會代言的明星，她所接的廣告都是精挑細選出來的，2016年就曾因韓日間的歷史糾葛而拒絕了日本汽車品牌代言，當時就贏得韓國國內一片好評。宋慧喬「韓流女王」的稱號名不虛傳，電視劇、廣告陸續不斷。 加上她本人獨到的投資眼光，坐擁數百億物業，在2016年的時候，光是不動產價值就過億，在韓娛圈不動產投資榜上名列前茅。

「首圖：ig@kyo1122」

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