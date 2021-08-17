半個2NE1也想唱給歌迷聽！Dara、Minzy合唱《Lonely、I Don't Care》根本就止不住眼淚啊~

這兩首經典熱門歌曲《Lonely》和《I Don't Care》根本是回憶滿滿啊！！！立刻又回去刷了MV（放在文章裡給大家方便欣賞），眼淚真的會停不下來。

由BTOB恩光和2NE1 Dara一起主持的 STATV 綜藝節目《偶像聯盟》（IDOL LEAGUE），上週末邀請到了昔日隊友Minzy與F(X)的LUNA。

在2016年底人氣女團2NE1宣佈正式解散，時隔五年，再次看到兩位成員一起出現在節目中，兩人更合唱了粉絲們回憶中的歌曲《Lonely》和《I Don't Care》。



*圖：YG娛樂＠official

▼開唱前，Dara也表示雖然只有兩個人是半個2NE1，也會盡全力完成歌曲，瞬間逗笑Minzy：



網友反應：「2NE1是我第一個愛上的女團，真的好想念她們」、「看著她們相視而笑真的太幸福了」、「能看到她們合唱從前的歌曲，真的讓我熱淚盈眶」、「我是笑著並流著淚看完的」、「多年過去了還是能看到她們的默契」、「聽得出來她們都成長了許多」、「一聽到Dara說2NE1的時候，就忍不住哭了」

▼官方也放了各自FOCUS的完整版本：



另外，也放上MV讓大家回味一下：

▼《Lonely》



▼《I Don't Care》



大家是不是也跟著陷入回憶之中呢～！？

*圖：STATV 아이돌리그＠YOUTUBE

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