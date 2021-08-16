金東旭&蔡貞安繼《咖啡王子1號店》相隔14年再合作！與金成圭合作驚悚劇《豬玀之王》

《你是我的春天》快完結金東旭馬上就有新劇了！還是和同劇過的蔡貞安！

今（16）日有消息，金東旭、金成圭與蔡貞安將主演TVING最新原創劇《豬玀之王》，其中金東旭與蔡貞安是繼2007年的電視劇《咖啡王子1號店》後，相隔14年再合作戲劇作品。

《豬玀之王》原作2011年延尚昊自編自導的動畫片，曾在釜山國際電影節獲得導演獎在內的三大獎，隔年成為首部進軍坎城影展的韓國動畫片。戲劇情節從20年前的朋友傳來的一則訊息作為開端，懸疑的連續殺人案將掀起了他們過往的「暴力記憶」，為驚悚劇。

（圖：《豬玀之王》韓版海報、坎城影展版海報）

金東旭飾演無法忘懷20年前校園霸凌的「黃京名」，本來已和妻子過上幸福的生活的他，因意外事件掀起了過往傷痛。金東旭目前主演同為驚悚題材的《你是我的春天》仍播出中，下週將完結。

（圖：金東旭所屬Keyeast）

金成圭飾演從20年前的朋友那裡收到訊息的刑警「鄭鍾碩」，他追查著可疑訊息，為了阻止連續殺人案繼續發生而孤軍奮戰。金成圭曾拍過《犯罪都市》、《極惡對決》等電影，最為人所知的應是Netflix原創劇《屍戰朝鮮》系列「永信」一角。

（圖：金成圭所屬Saram Entertainment）

蔡貞安飾演果斷的原則主義者刑警「姜珍雅」，是鄭鍾碩的前輩，對於有興趣的案件會不顧一切追查。蔡貞安助演的《月刊家》上週才完結，她與金東旭曾共同演出經典電視劇《咖啡王子1號店》，去年也都參與了《咖啡王子1號店》重聚計畫的紀錄片，不過兩人幾乎都沒有同場，如今時隔14年要共同主演《豬玀之王》。

（圖：蔡貞安所屬Keyeast）

▼《咖啡王子1號店》重聚計畫的紀錄片預告



戲劇版《豬玀之王》將在本月投入拍攝，在韓國國內於串流平台TVING獨家公開。製作組釋出選角消息同時也表達了創作理念：「希望能透過《豬玀之王》反思蔓延在我們社會上的暴力起源。」

（封圖：Keyeast、Saram Entertainment、《豬玀之王》海報）

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