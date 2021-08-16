金东旭&蔡贞安继《咖啡王子1号店》相隔14年再合作！与金成圭合作惊悚剧《猪猡之王》

《你是我的春天》快完结金东旭马上就有新剧了！还是和同剧过的蔡贞安！

今（16）日有消息，金东旭、金成圭与蔡贞安将主演TVING最新原创剧《猪猡之王》，其中金东旭与蔡贞安是继2007年的电视剧《咖啡王子1号店》后，相隔14年再合作戏剧作品。

《猪猡之王》原作2011年延尚昊自编自导的动画片，曾在釜山国际电影节获得导演奖在内的三大奖，隔年成为首部进军坎城影展的韩国动画片。戏剧情节从20年前的朋友传来的一则讯息作为开端，悬疑的连续杀人案将掀起了他们过往的「暴力记忆」，为惊悚剧。

（图：《猪猡之王》韩版海报、坎城影展版海报）

金东旭饰演无法忘怀20年前校园霸凌的「黄京名」，本来已和妻子过上幸福的生活的他，因意外事件掀起了过往伤痛。金东旭目前主演同为惊悚题材的《你是我的春天》仍播出中，下周将完结。

（图：金东旭所属Keyeast）

金成圭饰演从20年前的朋友那里收到讯息的刑警「郑钟硕」，他追查著可疑讯息，为了阻止连续杀人案继续发生而孤军奋战。金成圭曾拍过《犯罪都市》、《极恶对决》等电影，最为人所知的应是Netflix原创剧《尸战朝鲜》系列「永信」一角。

（图：金成圭所属Saram Entertainment）

蔡贞安饰演果断的原则主义者刑警「姜珍雅」，是郑钟硕的前辈，对於有兴趣的案件会不顾一切追查。蔡贞安助演的《月刊家》上周才完结，她与金东旭曾共同演出经典电视剧《咖啡王子1号店》，去年也都参与了《咖啡王子1号店》重聚计画的纪录片，不过两人几乎都没有同场，如今时隔14年要共同主演《猪猡之王》。

（图：蔡贞安所属Keyeast）

▼《咖啡王子1号店》重聚计画的纪录片预告



戏剧版《猪猡之王》将在本月投入拍摄，在韩国国内於串流平台TVING独家公开。制作组释出选角消息同时也表达了创作理念：「希望能透过《猪猡之王》反思蔓延在我们社会上的暴力起源。」

（封图：Keyeast、Saram Entertainment、《猪猡之王》海报）

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