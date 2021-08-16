金英玉、金容琳與金守美砲火猛烈給《恢單4Men》下馬威，創8.2%新高收視率

「三金」奶奶們作客超爆笑啦XD

《脫掉鞋子恢單4Men》上週播出的EP.4請來資深演員金英玉、金容琳與金守美給予恢單男們建議，前輩們直言相當爆笑，讓《脫掉鞋子恢單4Men》收視創開播以來最高的8.2%。

金英玉、金容琳與金守美三位不僅是演藝圈前輩，婚姻上也是，自稱很懂恢單男的思維因為「我們都沒離婚，但都是忍著不離婚的。」既然能侃侃而談自己的婚姻狀況，前輩們也在印像遊戲毫不客氣指出恢單男各自的缺點，例如：金俊昊很蠢不適合創業，就算再婚好像又會離婚，卓在勳愛玩不愛工作，感覺會孤獨且悲慘地死去。



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最經典的在「練習二度相見禮」，前輩們須扮演準岳母幫恢單男們演練相見禮，砲火猛烈詢問：「債務到底還剩多少？」「這麼快再婚，是為了錢還是女人？」「你要選我女兒還是選事業？」準岳母毒舌下馬威，加上和準女婿雙方自由發揮情境劇，讓整個內容天馬行空、非常爆笑。



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網友們這樣說：「很現實又讓人捧腹大笑，老師們的演技讓我狂拍膝蓋，哈哈！！」、「果然是人生前輩們～一針見血的老師們～看得很開心」、「幽默地詮釋了人們一般最想要隱藏的弱點，這部分太搞笑了」、「金英玉老師怎麼這麼有意思啊，比最近的孩子還有趣」、「金容琳老師保養得真好」、「啊，我的肚子……三位要一直健康長久地見面，大韓民國的演技之母們～」。

另外，七人還打起花牌，前輩們懲罰打額頭可是毫不手軟！





《脫掉鞋子恢單4Men》每週二晚間11點於SBS首播，明（17日）的嘉賓為東京奧運擊劍金牌選手。



（圖：《脫掉鞋子恢單4Men》@YouTube SBS Entertainment 截圖）

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