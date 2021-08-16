金英玉、金容琳与金守美炮火猛烈给《恢单4Men》下马威，创8.2%新高收视率

「三金」奶奶们作客超爆笑啦XD

《脱掉鞋子恢单4Men》上周播出的EP.4请来资深演员金英玉、金容琳与金守美给予恢单男们建议，前辈们直言相当爆笑，让《脱掉鞋子恢单4Men》收视创开播以来最高的8.2%。

金英玉、金容琳与金守美三位不仅是演艺圈前辈，婚姻上也是，自称很懂恢单男的思维因为「我们都没离婚，但都是忍著不离婚的。」既然能侃侃而谈自己的婚姻状况，前辈们也在印像游戏毫不客气指出恢单男各自的缺点，例如：金俊昊很蠢不适合创业，就算再婚好像又会离婚，卓在勋爱玩不爱工作，感觉会孤独且悲惨地死去。



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最经典的在「练习二度相见礼」，前辈们须扮演准岳母帮恢单男们演练相见礼，炮火猛烈询问：「债务到底还剩多少？」「这么快再婚，是为了钱还是女人？」「你要选我女儿还是选事业？」准岳母毒舌下马威，加上和准女婿双方自由发挥情境剧，让整个内容天马行空、非常爆笑。



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网友们这样说：「很现实又让人捧腹大笑，老师们的演技让我狂拍膝盖，哈哈！！」、「果然是人生前辈们～一针见血的老师们～看得很开心」、「幽默地诠释了人们一般最想要隐藏的弱点，这部分太搞笑了」、「金英玉老师怎么这么有意思啊，比最近的孩子还有趣」、「金容琳老师保养得真好」、「啊，我的肚子……三位要一直健康长久地见面，大韩民国的演技之母们～」。

另外，七人还打起花牌，前辈们惩罚打额头可是毫不手软！





《脱掉鞋子恢单4Men》每周二晚间11点於SBS首播，明（17日）的嘉宾为东京奥运击剑金牌选手。



（图：《脱掉鞋子恢单4Men》@YouTube SBS Entertainment 截图）

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