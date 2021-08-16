金鍾國＆宋智孝真的有問題！劉在錫大爆料：你把智孝叫回家，就兩個人在家啊XD

「能力者」金鍾國的每一段螢幕Loveline都是跨不過去的坎！

從《X-MAN》開始，尹恩惠對於金鍾國來說是永遠抹不去的一段標籤，不管是否承認，金鍾國成就了尹恩惠，尹恩惠也成就了金鍾國。 哪怕是十多年過去了依舊有很多觀眾記得他倆在節目中的粉紅氣息，就連現在劉在錫也會時不時拿尹恩惠來「牽制」金鍾國。



▲SBS《X-MAN》

而宋智孝則是金鍾國逃不過的另一個標籤，《Running Man》十多年的感情不是蓋的，兩人之間的某些互動不能不說確實存在著一些曖昧，這個粉紅浪漫一直都在無形的空氣中碰撞出火花。 其實已經有不少「懵鍾CP粉」了，最新一期的《Running Man》里劉在錫的一句話又讓CP粉們集體歡呼了。



▲SBS《Running Man》

劉在錫在節目開始時故意捉弄金鍾國和宋智孝，一句「你和智孝就兩個人在家裡啊」激起了所有人的好奇心。 原來是金鍾國曾在YouTube節目里邀請宋智孝到家裡做客，宋智孝素顏登場。 金鍾國慌忙解釋道：「不是那樣的，那明明是工作啊，工作！！！」還反駁RM成員已經約定會出演自己的YouTube節目。



▲SBS《Running Man》

劉在錫聽完之後繼續「挖坑」，說：「你的YouTube節目智孝可以出演，但最讓我震驚的是她怎麼看起來那麼自在隨意。 」其他成員在一邊附和，「看上去很熟悉那個家」、「感覺就是住在家裡的人」。宋智孝在金鍾國的家裡到底有多自在呢？ 自在到吃飯吃到一半躺在沙發上，完全就像是在自己家中那樣毫無戒心。 梁世燦甚至在一旁點火說道：「節目之後智孝姐姐走了嗎？ 還是睡完覺才走。 」 哈哈哈哈哈，梁世燦小心被金鍾國揍哦！



▲YouTube@김종국

大家覺得金鍾國和宋智孝有問題嗎???? 其實「懵鍾夫婦」也很讓人期待啊。



▲SBS《Running Man》

「首圖：SBS《Running Man》／김종국 GYM JONG KOOK＠youtube」

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