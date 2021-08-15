《無法抗拒的他》女女CP關注度超高，尹率霸氣承諾知完：我的心絕對不會變的❤

（雷EP.9）現在似乎很多人為了看這對CP的發展而看～，下週就要大結局啦！只能說是幾家歡樂幾家愁啊…。

JTBC 人氣漫改劇《無法抗拒的他》下週六將迎來第10集大結局，而昨晚播出的第9集中，「尹率&知完」這對女女CP也獲得了相當高的關注，尤其是尹率許下的承諾，更是讓所有劇迷們超心動。



徐知完（尹瑞雅 飾）對於自己的感情陷入苦思，更得知了友人要結婚的消息，開始思考與尹率（李皓京 飾）之間的關係轉捩點。



知完心中對於尹率（李皓京 飾）的心意，同樣也是超過了友情，但一想到如果有天兩人分手，失去尹率對知完來說，就等於是失去了人生的一大半。



兩人獨處時，知完對尹率說：「那如果我說我也喜歡妳呢？」、「可是我們總有一天會分手的。」



看著苦惱的知完，尹率主動靠近她，緊抓著她的手說：「徐知完，我的心是絕對不會變的。」然後緊緊抱住她：「所以，別擔心了。」知完也因此露出安心笑容。



對於這對CP，許多網友也希望她倆能在最後一集有很甜蜜的發展，副CP的感情現真的太好看啦！

*圖：《無法抗拒的他》@Netflix

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