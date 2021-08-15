《无法抗拒的他》女女CP关注度超高，尹率霸气承诺知完：我的心绝对不会变的❤

（雷EP.9）现在似乎很多人为了看这对CP的发展而看～，下周就要大结局啦！只能说是几家欢乐几家愁啊…。

JTBC 人气漫改剧《无法抗拒的他》下周六将迎来第10集大结局，而昨晚播出的第9集中，「尹率&知完」这对女女CP也获得了相当高的关注，尤其是尹率许下的承诺，更是让所有剧迷们超心动。



徐知完（尹瑞雅 饰）对於自己的感情陷入苦思，更得知了友人要结婚的消息，开始思考与尹率（李皓京 饰）之间的关系转捩点。



知完心中对於尹率（李皓京 饰）的心意，同样也是超过了友情，但一想到如果有天两人分手，失去尹率对知完来说，就等於是失去了人生的一大半。



两人独处时，知完对尹率说：「那如果我说我也喜欢你呢？」、「可是我们总有一天会分手的。」



看著苦恼的知完，尹率主动靠近她，紧抓著她的手说：「徐知完，我的心是绝对不会变的。」然后紧紧抱住她：「所以，别担心了。」知完也因此露出安心笑容。



对於这对CP，许多网友也希望她俩能在最后一集有很甜蜜的发展，副CP的感情现真的太好看啦！

*图：《无法抗拒的他》@Netflix

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