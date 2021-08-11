《帶輪子的家》特別篇來啦！由電影《海賊2》姜河那、韓孝周、李光洙、EXO世勳等人出演，這陣容一定要看！

今日（11日）根據韓媒OSEN報導：「《海賊：鬼怪的旗幟》（以下簡稱《海賊2》）的演員們已經完成《帶輪子的家3》的拍攝。」

對此，《帶輪子的家3》方面回應：「《海賊2》的演員們出演《帶輪子的家》外傳節目《借給你帶輪子的家》，固定出演者成東鎰、金希沅並沒有一起出演。節目預計9月中秋連休播出，姜河那、韓孝周、李光洙、權相佑、蔡秀彬、EXO世勳、金盛吳、朴智煥、金基鬥共9人出演。」



在綜藝中難得一見的演員們會展現什麼樣的默契，帶來什麼樣的笑容，備受關注。



電影《海賊2》是金南佶、孫藝真主演《海賊：汪洋爭霸》的續集。是一部歷史喜劇動作冒險片，講述朝鮮建國後，爲爭奪高麗王室最後的寶物而來到大海的他們驚心動魄、痛快淋漓的故事。



另外，《帶輪子的家》是成員們把全國各個角落當作自家院子生活，兩季都受到許多觀眾的喜愛。第三季預計在10月份播出，而第二季忙內任時完因爲拍戲日程的關係，決定退出。誰會加入成為新忙內，也備受關注。





（圖：TH Company、BH娛樂、King Kong娛樂、SM娛樂、Huayibrothers娛樂、TVdaily、tvN《帶輪子的家》第一、二季）

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