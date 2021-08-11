《带轮子的家》特别篇来啦！由电影《海贼2》姜河那、韩孝周、李光洙、EXO世勋等人出演，这阵容一定要看！

今日（11日）根据韩媒OSEN报导：「《海贼：鬼怪的旗帜》（以下简称《海贼2》）的演员们已经完成《带轮子的家3》的拍摄。」

对此，《带轮子的家3》方面回应：「《海贼2》的演员们出演《带轮子的家》外传节目《借给你带轮子的家》，固定出演者成东镒、金希沅并没有一起出演。节目预计9月中秋连休播出，姜河那、韩孝周、李光洙、权相佑、蔡秀彬、EXO世勋、金盛吴、朴智焕、金基斗共9人出演。」



在综艺中难得一见的演员们会展现什么样的默契，带来什么样的笑容，备受关注。



电影《海贼2》是金南佶、孙艺真主演《海贼：汪洋争霸》的续集。是一部历史喜剧动作冒险片，讲述朝鲜建国后，爲争夺高丽王室最后的宝物而来到大海的他们惊心动魄、痛快淋漓的故事。



另外，《带轮子的家》是成员们把全国各个角落当作自家院子生活，两季都受到许多观众的喜爱。第三季预计在10月份播出，而第二季忙内任时完因爲拍戏日程的关系，决定退出。谁会加入成为新忙内，也备受关注。





（图：TH Company、BH娱乐、King Kong娱乐、SM娱乐、Huayibrothers娱乐、TVdaily、tvN《带轮子的家》第一、二季）

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