新劇《人間失格》初見面就情感濃烈，全道嬿稱讚：「柳俊烈的魅力就是讓人想一直看下去」

【最新海報&劇照】網友：這次要換惠利吃醋了嗎～？

JTBC 推出的10週年特別企劃週末連續劇《人間失格》，公開了全道嬿和柳俊烈在公車上初次見面的劇照，另外，宣傳期間一直以人物特寫來重點宣傳，角色的情感也因此被放大，相當考驗演技。



《人間失格》講述一個什麽都沒有做就迷失方向的40歲女人，和一個害怕自己什麽都做不了的27歲男人，對彼此人生互相產生共鳴、療癒人心的故事。



▼預告：



「在人生最低潮的瞬間，彷彿一束光照進了我平凡無奇的世界」

這場公車上的戲是兩人首次拍攝的場面，全道嬿認為這場戲很難，但柳俊烈很有節奏性的帶領著她，默契比想像中的還要好，原本的擔心都顯得多餘了，而讓人持續想看、持續期待的這點，就是柳俊烈的魅力。



柳俊烈也稱讚全道嬿前輩所擁有的魅力無法用言語表達，面對她時，會持續不斷地檢視自己，然後發掘出嶄新的一面，每個一起拍攝的瞬間都感到非常開心且珍貴。

【人物簡介】



▼全道嬿飾演想成為優秀作家的代筆作者「李符珍」，發現自己人生過半卻只是個毫無作為的失敗者，人生陷入低谷，頓時失去了活下去理由的女子。



▼柳俊烈飾演代理服務運營者「李姜載」，想努力擺脫貧困成為有錢人，卻始終一事無成，失去自信、迷失人生方向的男子。



《人間失格》將會在9月4日晚間22:30首播。

*圖：JTBC Drama@official

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