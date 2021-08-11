吃了防腐劑的男神「元斌」這11年間拒絕過的六部超高人氣作品：不合適就不會硬接！

從2010年元斌主演了賣座電影《大叔》後，就一直沒有新作品的他，拒絕過的作品名單相當華麗啊～。

近期，元斌為服飾品牌拍攝的系列寫真公開後，他那彷彿吃了防腐劑的高顏值令大眾驚豔，也已經長達11年沒有新的戲劇作品了，這段時間被他拒絕過的作品，被網友拿出來再度討論。



在電影《大叔》後獲得超亮眼成績和口碑，同時下一部作品也非常謹慎選擇，一眨眼11年就過去了，那些被他拒絕過的作品名單相當華麗外，也早就是無可被替代的經典角色…



*圖：車庫娛樂@official

（其中拒絕原因大多為業界人士透露）

▼《與神同行》中，「河正宇」飾演的江林，元斌拒絕是因為覺得服裝和角色與自己不合適。



*圖：Realies Pictures@official

▼《太陽的後裔》中，「宋仲基」飾演的劉時鎮，元斌會拒絕是因為頭髮會被剪太短，且必須待在國外很長一段時間，加上100%事前製作…等原因，讓他感到負擔太大。



*圖：KBS@official

▼《屍速列車》中，「孔劉」飾演的徐碩宇，拒絕原因是感覺角色不顯眼，很難發揮。



*圖：車庫娛樂@official

▼《軍艦島》中的「蘇志燮」或「宋仲基」，當時正考慮另一部作品，結果另一部也沒接成。



*圖：군함도@official

▼《那年冬天風在吹》中，「趙寅成」飾演的吳樹，當時與作家在角色職業上意見分歧，網友表示：差點就可以跟宋慧喬二度合作了。



*圖：SBS @official

▼《愛上王世子》（The King 2 Hearts）中，「李昇基」飾演的李在河，當時元斌還在考慮中，也希望消息不要對外透露，但製作公司還是公布了選角名單，最終破局。



*圖：MBC @official

如今，這些人氣角色，也已成為了大眾心中不可被替代的經典，不曉得何時才能看到元斌回歸戲劇圈呢～？

*封面圖+：olzen_official @IG

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