吃了防腐剂的男神「元斌」这11年间拒绝过的六部超高人气作品：不合适就不会硬接！

吃了防腐剂的男神「元斌」这11年间拒绝过的六部超高人气作品：不合适就不会硬接！

明星   2021年8月11日   星期三09:00   MiJimin   12

从2010年元斌主演了卖座电影《大叔》后，就一直没有新作品的他，拒绝过的作品名单相当华丽啊～。

近期，元斌为服饰品牌拍摄的系列写真公开后，他那彷佛吃了防腐剂的高颜值令大众惊艳，也已经长达11年没有新的戏剧作品了，这段时间被他拒绝过的作品，被网友拿出来再度讨论。


在电影《大叔》后获得超亮眼成绩和口碑，同时下一部作品也非常谨慎选择，一眨眼11年就过去了，那些被他拒绝过的作品名单相当华丽外，也早就是无可被替代的经典角色…

*图：车库娱乐@official

（其中拒绝原因大多为业界人士透露）

▼《与神同行》中，「河正宇」饰演的江林，元斌拒绝是因为觉得服装和角色与自己不合适。

*图：Realies Pictures@official

▼《太阳的后裔》中，「宋仲基」饰演的刘时镇，元斌会拒绝是因为头发会被剪太短，且必须待在国外很长一段时间，加上100%事前制作…等原因，让他感到负担太大。

*图：KBS@official

▼《尸速列车》中，「孔刘」饰演的徐硕宇，拒绝原因是感觉角色不显眼，很难发挥。

*图：车库娱乐@official

▼《军舰岛》中的「苏志燮」或「宋仲基」，当时正考虑另一部作品，结果另一部也没接成。

*图：군함도@official

▼《那年冬天风在吹》中，「赵寅成」饰演的吴树，当时与作家在角色职业上意见分歧，网友表示：差点就可以跟宋慧乔二度合作了。

*图：SBS @official

▼《爱上王世子》（The King 2 Hearts）中，「李升基」饰演的李在河，当时元斌还在考虑中，也希望消息不要对外透露，但制作公司还是公布了选角名单，最终破局。

*图：MBC @official

如今，这些人气角色，也已成为了大众心中不可被替代的经典，不晓得何时才能看到元斌回归戏剧圈呢～？

*封面图+：olzen_official @IG

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留言/评论
  • 雖然他光廣告代言費就夠活一輩子了… 但感覺他是對演戲沒什麼熱誠🤔 喜歡的人就會想挑戰各種角色吧~？
    1小时前
  • 角色無發揮、要剪短頭髮、要待在外國一段時間、服裝不合適…..退隱係做得好啱
    1小时前
  • 如果他接與神同行都應該很不錯!!!
    1小时前
  • 看拒絕理由感覺有點三心兩意卻什麼都接不成(?)
    1小时前
  • 他應該錢賺夠之外，+比較愛做自己＋不愛太累工作🤣
    1小时前
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