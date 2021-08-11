吃了防腐剂的男神「元斌」这11年间拒绝过的六部超高人气作品：不合适就不会硬接！

从2010年元斌主演了卖座电影《大叔》后，就一直没有新作品的他，拒绝过的作品名单相当华丽啊～。

近期，元斌为服饰品牌拍摄的系列写真公开后，他那彷佛吃了防腐剂的高颜值令大众惊艳，也已经长达11年没有新的戏剧作品了，这段时间被他拒绝过的作品，被网友拿出来再度讨论。



在电影《大叔》后获得超亮眼成绩和口碑，同时下一部作品也非常谨慎选择，一眨眼11年就过去了，那些被他拒绝过的作品名单相当华丽外，也早就是无可被替代的经典角色…



*图：车库娱乐@official

（其中拒绝原因大多为业界人士透露）

▼《与神同行》中，「河正宇」饰演的江林，元斌拒绝是因为觉得服装和角色与自己不合适。



*图：Realies Pictures@official

▼《太阳的后裔》中，「宋仲基」饰演的刘时镇，元斌会拒绝是因为头发会被剪太短，且必须待在国外很长一段时间，加上100%事前制作…等原因，让他感到负担太大。



*图：KBS@official

▼《尸速列车》中，「孔刘」饰演的徐硕宇，拒绝原因是感觉角色不显眼，很难发挥。



*图：车库娱乐@official

▼《军舰岛》中的「苏志燮」或「宋仲基」，当时正考虑另一部作品，结果另一部也没接成。



*图：군함도@official

▼《那年冬天风在吹》中，「赵寅成」饰演的吴树，当时与作家在角色职业上意见分歧，网友表示：差点就可以跟宋慧乔二度合作了。



*图：SBS @official

▼《爱上王世子》（The King 2 Hearts）中，「李升基」饰演的李在河，当时元斌还在考虑中，也希望消息不要对外透露，但制作公司还是公布了选角名单，最终破局。



*图：MBC @official

如今，这些人气角色，也已成为了大众心中不可被替代的经典，不晓得何时才能看到元斌回归戏剧圈呢～？

*封面图+：olzen_official @IG

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