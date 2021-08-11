金才禾一家都是演員！《全知干預視角》曝光妹妹是《我的上流世界》李寶英大姑

記得這位「奶油麵包姐姐」嗎～現在想起來根本就是「台版恰恰」XDDD

曾演出《金科長》、《福秀回來了》、《女神降臨》等劇的演員金才禾（另譯金在華），於7日播出的綜藝節目《全知干預視角》EP.164，公開了一日行程，更曝光了一家都是演員！

金才禾中午有個聚會，見面的對象讓洪賢姬一看就喊：「這不是『奶油麵包』姐姐嗎？」原來指的是《我的上流世界》名場面。這位演員飾演女主角李寶英的大姑，在EP.2就有個瘋狂場面，於自家麵包店耍大牌，直接捏爆奶油麵包扔向員工。

（圖：《我的上流世界》@Naver TV 오지연）

問金才禾怎麼和她認識的，金才禾說：「是我的妹妹。」全場驚呼。原來洪賢姬口中的「奶油麵包姐姐」本名金慧禾（另譯金慧華），是金才禾的大妹，站在金慧禾身邊的人則是金才禾的小妹金勝禾。姐妹三人都是演員！金才禾也提到很羨慕大妹在《我的上流世界》能演前輩朴元淑的女兒，幸好大妹已向朴元淑前輩表達了姐姐的粉絲之心。

（圖：《全知干預視角》@MBCentertainment 截圖）

不止姐妹三人是演員，連父母也是舞台劇演員，是小劇場裡的男女主角，這一家五口儼然是演員世家啊！演技DNA也延續了下來。金才禾透露是自己先就讀了藝術高中，而大妹金慧禾書讀得好本來被要求往學術發展，不過革命成功也朝演藝路走，小妹金勝禾則是在幫自己排戲時，演著演著演出興趣。

（圖：《全知干預視角》@YouTube MBCentertainment 截圖）

姐妹三人固定聚會的目的在演練演技，不僅會彼此對戲，還會拍攝影片準備試鏡內容。她們自有一套的練習方式（源於Sanford Meisner表演技法），非常投入感情，演著演著都落淚，讓眾人都非常佩服啊！

（圖：《全知干預視角》@YouTube MBCentertainment 截圖）

觀眾在網路上也留言：「感嘆三位都演得很好ㅠㅠ」、「那位在《我的上流世界》英語說得很好…不知道是姐妹」、「暈，奶油麵包！！！」、「第一次知道是親姐妹，嚇一跳」、「哇奶油麵包，全部演技都好厲害」。（留言來源：theqoo〈《全干視》邊看邊覺得演員果然不一樣的金才禾演員三姐妹〉‎）

▼《全知干預視角》EP.164相關影片







▼除了演技以外，金才禾還展現動物聲帶模仿呢！就是在《Running Man》曾瘋狂展現的雞叫

（圖：《全知干預視角》@YouTube MBCentertainment 截圖、《Running Man》@YouTube 런닝맨 - 스브스 공식 채널）





（封圖：《全知干預視角》@YouTube MBCentertainment 截圖、《我的上流世界》@Naver TV 오지연）

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