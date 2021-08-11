《牛島酒館》KAI自曝曾想過29歲就隱退！EXO出道十年，偶像道路不被看好

KAI原本計劃隱退的時間其實就是明年而已，這次和前輩們聊過之後，不知有沒有改變心意呢？

9日播出的tvN綜藝《牛島酒館》請來SG Wannabe李碩薰當工讀生，大家結束一天的工作圍坐在一起吃晚餐時，KAI透露自己原本的職業規劃是29歲就隱退：「不是有很多人說嘛，偶像藝人的壽命只有5到7年、到不了10年，而現在EXO出道剛好10年了。」李碩薰聽到之後十分驚訝：「和我沒差多少哎！我也只出道13年而已。」



（圖：tvN《牛島酒館》節目截圖）

KAI接著說：「20歲的時候我計劃在29歲隱退。」李碩薰：「以你的標準來看20歲時確實可能這樣想，不過現在28歲了，是不是覺得直到38歲都不會再有什麼變化？我現在就38歲呀！」KAI笑著說：「我當時在想什麼呢？」



（圖：tvN《牛島酒館》節目截圖）

今年53歲的卓在勳則感慨：「我到這個年紀了還在拍節目...」文世潤接著說：「很辛苦吧。其實卓在勳比申東燁、姜虎東還大兩歲。」KAI問卓在勳打算什麼時候隱退，卓在勳說沒有具體想法，應該就是逐漸淡出而已：「歲月這東西誰能留住呢，都是過自己的生活啊。」

KAI十歲時因為看了芭蕾舞劇《胡桃夾子》而夢想當一名芭蕾舞演員，而另一部講述芭蕾舞少年故事的電影《跳出我天地》（另譯：舞動人生》更被他封為人生電影，不過2011年KAI卻是作為男團EXO的成員正式踏上舞台。



出道10年來，KAI除了參與EXO的團體活動還在去年11月發行了第一張SOLO專輯《KAI（開）》，此外在電視劇、網劇和綜藝節目中也有不少嘗試，可以說度過了十分充實的20代。不過如果這麼早就想著隱退的事，粉絲一定會很不捨呢～～～～～



（封圖：EXO FB）

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