《牛岛酒馆》KAI自曝曾想过29岁就隐退！EXO出道十年，偶像道路不被看好

KAI原本计划隐退的时间其实就是明年而已，这次和前辈们聊过之后，不知有没有改变心意呢？

9日播出的tvN综艺《牛岛酒馆》请来SG Wannabe李硕薰当工读生，大家结束一天的工作围坐在一起吃晚餐时，KAI透露自己原本的职业规划是29岁就隐退：「不是有很多人说嘛，偶像艺人的寿命只有5到7年、到不了10年，而现在EXO出道刚好10年了。」李硕薰听到之后十分惊讶：「和我没差多少哎！我也只出道13年而已。」



（图：tvN《牛岛酒馆》节目截图）

KAI接著说：「20岁的时候我计划在29岁隐退。」李硕薰：「以你的标准来看20岁时确实可能这样想，不过现在28岁了，是不是觉得直到38岁都不会再有什么变化？我现在就38岁呀！」KAI笑著说：「我当时在想什么呢？」



（图：tvN《牛岛酒馆》节目截图）

今年53岁的卓在勋则感慨：「我到这个年纪了还在拍节目...」文世润接著说：「很辛苦吧。其实卓在勋比申东烨、姜虎东还大两岁。」KAI问卓在勋打算什么时候隐退，卓在勋说没有具体想法，应该就是逐渐淡出而已：「岁月这东西谁能留住呢，都是过自己的生活啊。」

KAI十岁时因为看了芭蕾舞剧《胡桃夹子》而梦想当一名芭蕾舞演员，而另一部讲述芭蕾舞少年故事的电影《跳出我天地》（另译：舞动人生》更被他封为人生电影，不过2011年KAI却是作为男团EXO的成员正式踏上舞台。



出道10年来，KAI除了参与EXO的团体活动还在去年11月发行了第一张SOLO专辑《KAI（开）》，此外在电视剧、网剧和综艺节目中也有不少尝试，可以说度过了十分充实的20代。不过如果这么早就想著隐退的事，粉丝一定会很不舍呢～～～～～



（封图：EXO FB）

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